果園像被炸過滿地落果！高雄青農北上救麻豆文旦　農婦感動哭了

▲果園像被炸過滿地落果！高雄青農北上救麻豆文旦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中度颱風丹娜絲帶來的強風吹倒南部農作，台南麻豆地區文旦果園首當其衝，滿園落果、枝條斷裂，農民無奈形容「果園看起來像被炸過」。高雄青年農民北上麻豆救災，在烈日下幫忙撿果協助重建，這讓文旦農婦感動落淚，哽咽說「不再孤單，有勇氣面對明年收成」。

針對台南災情，高雄市長陳其邁不捨表示，農民一年辛苦的心血在瞬間毀損，令人心疼，隨即指示市府農業局啟動跨縣市協力機制，盡速伸出援手。

▲▼果園像被炸過滿地落果！高雄青農北上救麻豆文旦。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市農業局14日火速動員，號召30多位來自阿蓮、旗山、杉林、大寮、燕巢等地的青年農民，組成「農業突擊隊」北上麻豆投入清園工作，展現農業人幫助農業人、農村不分你我的團結互助精神。

頂著烈日，高雄型農們在溫度逾35度的果園裡，分工撿拾落果、整理斷枝、清運堆置。汗水濕透衣衫，腳下滿是泥濘，卻無一人喊苦。

一位游姓青年農民受訪時坦言，我們自己也經歷過風災，知道人手不足時的無力感，農民就是要互相幫忙。更令人動容的，是來自高雄大社的盧定楠，原本正在進行環島之旅，途中得知麻豆災情，立刻從台中折返南下支援。他說，環島可以再騎，但清園要即時，農民真的缺人幫忙。

▲農婦邊撿果邊紅了眼眶，哽咽表示，雖然損失很大，但有這麼多人來幫忙，真的不再覺得孤單。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場的文旦農謝姓農婦，邊撿果邊紅了眼眶，哽咽表示，雖然損失很大，但有這麼多人來幫忙，真的不再覺得孤單，也比較有勇氣面對明年收成。

高雄市農業局長姚志旺昨日下午也親赴麻豆慰勉青年農民，並捲起衣袖、戴上手套與大家一同撿拾落果。他表示，這次不是命令式的動員，而是農村最珍貴的互助行動力，青年農民用實際行動證明，農村的韌性來自彼此扶持。

▲農業局長姚志旺昨日下午也親赴麻豆慰勉青年農民，並捲起衣袖、戴上手套與大家一同撿拾落果。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局補充，災後即時協助攸關明年收成與農民心理復原，未來將持續與南部縣市合作，建立更完善的災害應變與人力支援系統。 這群來自他鄉的青年農民，用汗水與行動，溫暖了滿目瘡痍的果園，也讓受災農民感受到最深的支持與希望。