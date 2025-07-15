盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

▲民眾黨侯任立委蔡春綢被抓包盜用綠委劉建國製作圖片。（圖／翻攝自Facebook／蔡春綢）



記者杜冠霖／台北報導

丹娜絲颱風過後，中南部災損嚴重，不少民代、政要都赴災區勘災、爭取相關補助。候任民眾黨不分區立委的蔡春綢昨（14）日也在臉書貼文，呼籲辣椒納入補助。但當中有一張圖卡被眼尖網友發現，盜用民進黨立委劉建國勘災圖卡，甚至還將劉建國的Q版人物用Q版辣椒遮蓋。

民眾黨備位立委蔡春綢在臉書發文呼籲，辣椒納入補助，災後補救要有效！丹娜絲颱風過後，看見農友望著損毀的作物，那雙無奈的眼神，令人揪心。我們不能只是感傷，更要為他們發聲！吶喊！大聲疾呼！

蔡春綢表示，他們聽到了，辣椒終於被納入災後補助品項——這不是施捨，是應得的正義！這也證明了：只要政策肯轉彎，問題就有解方。颱風無情，政策要有情。效率，是對災民最基本的尊重。

蔡春綢也貼出她的勘災照片，然而，其中一中爭取辣椒補助的圖卡，是盜用綠委劉建國勘災圖卡，甚至還將劉建國的Q版人物用Q版辣椒遮蓋。有不少網友留言批評，「為什麼要偷用劉建國委員的圖，還把人家的臉蓋掉？相信您有讀過亷恥」、「太不要臉了啦，這個黨只剩抄襲跟擺拍」，而截稿前蔡春綢仍未做出回應。