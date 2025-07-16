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涉虐童153次女師首度出聲！被解雇訴願反擊　喊冤要媒體幫幫忙

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師虐童153次已向教育處提訴願。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一家知名連鎖幼兒園遭家長指控，李姓女師在10天內，對2-3歲幼童施以153次不當管教，包括「踹頭、拉扯、強迫關廁所」等惡劣行為。縣府調查確認至少6名幼童受害，重罰23萬元並吊照3年。離譜的是，李女遭解雇後竟反告幼兒園「違法解雇」，要求復職及賠償薪資。事發7個月後，該名爭議教保員今日首度發聲，稱已提出訴願，現在要去找打掃工作。

這起案件曝光源自多名家長發現孩子出現恐懼上學、害怕脫褲子換尿布，肛裂及私密處掉皮等異常行為。經縣府調查報告指出，10天內竟有高達153次不當管教紀錄，助教也有5次違規，最終認定6名幼童受害。學校第一時間發現，女師行為不當立即通報，並將李師火速革職。

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師虐童153次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師疑虐童153次。（圖／民眾提供）

李女遭解聘後，不僅未反省，反而向彰化地院提起「確認僱傭關係存在」訴訟，要求復職繼續任教、給付欠薪7.8萬元、按月支付3.9萬元薪資，法院核定訴訟標的價額243萬元，裁定李女需補繳1.1萬裁判費，否則駁回訴訟。

李師任職該幼兒園超過10年，事發至今7個月，李女今日首度對媒體發聲無奈指出，「調查報告內容有誤，我已向教育處提出訴願並解釋，但他們不採信。」、「我已經7個月沒工作，現在要去找打掃工作」、「和幼兒園調解破裂，現在只能走法律程序。」更希望媒體能幫幫她。

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師虐童153次，被害家長聯合召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府依據監視器畫面認定，鐵證如山，153次不當管教都有具體事證，依《教保服務人員條例》重罰李師23萬元，並勒令3年內不得擔任教保工作；園方因監督不周，也連帶被開罰6萬元。至於助教不當管教5次沒有罰款，只需上課11個月。

家長指出，長達半年多來，該名李姓教保員也在家長群組中，扮演無辜角色，自責怎麼沒有幫到孩子，還一直大吐苦水自己有多委屈，「我們家長一直給她很多的幫助與安慰」，今天看到新聞還要和幼兒園追討薪資，「那我們這些孩子算甚麼」，一旦復職「對幼童根本是二次傷害」。

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲教育處調查報告中指出女師虐童153次。（圖／記者唐詠絮攝）

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