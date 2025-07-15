防空警報響！彰化街道30分鐘淨空 　飛彈炸工廠救援逼真

記者唐詠絮／彰化報導

中部四縣市今（15）日下午聯合舉辦「城鎮韌性防空演習」，下午1點30分防空警報一響，彰化縣街道瞬間淨空，人車全面管制30分鐘。有司機趁30分鐘管制時間吃便當，但仍有女騎士忘記演習，一下子手忙腳亂，今年首度前往和美地區模擬「飛彈襲擊工廠」的災難場景，從毒化物外洩到高樓救援，演練過程震撼逼真。

▲彰化防空演習出動救災機器人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲貨車司機停路邊吃便當。（圖／記者唐詠絮翻攝）

下午1點30分，縣民收到國家級警報、同時防空警報大響。沿著彰化交流道高速公路下來直開到中央路橋後右轉，警方才開始管制，有貨車司機趁著警報演習空檔，將車停在路邊趕快吃便當，笑著說「剛好午餐時間，演習完繼續跑車！」也有女生機車騎士忘記演習時間誤闖，員警立即引導到一旁停下機車。

▲彰化防空演習員警站路口執行勤務。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美帶隊前往和美鎮立圖書館，現場演練「車停人散」公車乘客緊急避難、彰化客運司機一聽到警報，立刻停車，引導乘客衝進圖書館地下室避難。參與演習的民眾揹著緊急避難包，迅速躲進避難所，和美鎮公所地下室則模擬戰時救災，民防團迅速組織防護編，過程井然有序。

警報結束後，2點整轉往彰濱工業區奇鈦公司，模擬「敵軍飛彈擊中工廠」的災難場景，有高樓繩索救援：消防員架設繩索，從搖搖欲墜的廠房頂樓救出受困工人，驚險萬分；更出動救災機器人，清除外洩的化學物質，避免毒氣擴散。傷患被緊急送往和美高中設立的急救站，醫護人員模擬大量傷患處置。

王惠美於演習結束後表示，這次演習不僅測試警報系統，更強化救災、避難、醫療等應變能力，確保戰時保護縣民安全。

▲▼彰化防空演習過程逼真。（圖／記者唐詠絮翻攝）