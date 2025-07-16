　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬、機車2千

▲彰化淹水轎車跌落大排

▲豪大雨彰化轎車跌落大排成泡水車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風過境，彰化縣出現豪大雨導致嚴重淹水，不少車輛泡水受損。為了減輕民眾的財務負擔，彰化縣政府特別訂定「泡水車慰助計畫」，提供汽車最高2萬元、機車最高2千元的慰助金，即日起至8月29日下午5時止開放申請。縣府呼籲受災車主儘速備妥文件，向戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請，降低災害帶來的損失。

縣府民政處說明，只要設籍彰化縣且領有汽（機）車行車執照的自然人、公司法人或團體，在丹娜絲颱風及0708豪大雨期間因車輛泡水受損，均可申請慰助。慰助金額依實際損失核定，汽車每輛最高補助2萬元，機車每輛最高2千元，每輛車僅限申請一次。

▲彰化二林鎮及溪州鄉淹水成災。（圖／民眾提供）

▲豪大雨彰化機車涉水恐成泡水車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

申請人只要提出含行車執照、身分證明文件（如身分證、營業登記證等）正反面影本，以及申請人存摺影本、車輛泡水受損的照、維修發票或收據（需註明泡水損壞）或是監理站核發的報廢證明等等。縣府提醒民眾把握申請期限，並確認文件齊全，以免影響權益。如有疑問，可洽各鄉鎮市公所或縣府民政處專線04-7531722、7531725查詢。彰化縣政府將持續協助受災民眾，共同度過難關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬
快訊／嫌犯開槍掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　阿法遭掃射...歐菈疑也在車上

陳沂轉貼李怡貞臉書圖卡有罪理由曝光　百分百引用文字做業配

金門漁船「送貨」到大陸！偷藏第四級毒品原料　船長下場曝

持刀恐嚇、榔頭敲牆壁！惡鄰多次騷擾　淡水越南商店闆娘不忍了

快訊／彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬、機車2千

快訊／掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車　槍手「騎射」後逃逸

新店BMW逆向撞CR-V！肇事76歲翁酒測值0.94　3人送醫

快訊／台電基隆營業處「工人裝冷氣室外機6F墜落」！　搶救無效亡

外遇男偷吃「簽200萬協議」凍未條又犯　辯：妻去陪酒傷我自尊

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　阿法遭掃射...歐菈疑也在車上

陳沂轉貼李怡貞臉書圖卡有罪理由曝光　百分百引用文字做業配

金門漁船「送貨」到大陸！偷藏第四級毒品原料　船長下場曝

持刀恐嚇、榔頭敲牆壁！惡鄰多次騷擾　淡水越南商店闆娘不忍了

快訊／彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬、機車2千

快訊／掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車　槍手「騎射」後逃逸

新店BMW逆向撞CR-V！肇事76歲翁酒測值0.94　3人送醫

快訊／台電基隆營業處「工人裝冷氣室外機6F墜落」！　搶救無效亡

外遇男偷吃「簽200萬協議」凍未條又犯　辯：妻去陪酒傷我自尊

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

社會熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

即／台師大「抽血換學分」　北檢要辦了

病危女與重病男友完成結婚登記　隔日安詳離世

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

快訊／台電基隆營業處「工人裝冷氣6F墜落」！搶救無效亡

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

更多熱門

相關新聞

玩命關頭「韓哥RX-7座駕」拍賣

玩命關頭「韓哥RX-7座駕」拍賣

還記得《玩命關頭：東京甩尾》中，韓哥（姜成鎬飾）駕駛的那台RX-7嗎？最近這款車在Bonhams拍賣會是以91.1萬英鎊（折合新台幣約3,588.6萬）高價售出，可以說是逼近保羅沃克的Nissan R34 GT-R了。

涉虐童153次女師首度出聲　喊冤要媒體幫幫忙

涉虐童153次女師首度出聲　喊冤要媒體幫幫忙

TOYOTA GR86日規新年式8／1登場

TOYOTA GR86日規新年式8／1登場

Nissan關閉追濱工廠否認賣給鴻海

Nissan關閉追濱工廠否認賣給鴻海

「Finger inside」成惡夢！惡師被炒反提告

「Finger inside」成惡夢！惡師被炒反提告

關鍵字：

彰化縣府泡水機車汽車

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面