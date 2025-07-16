快訊／彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬、機車2千

▲豪大雨彰化轎車跌落大排成泡水車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風過境，彰化縣出現豪大雨導致嚴重淹水，不少車輛泡水受損。為了減輕民眾的財務負擔，彰化縣政府特別訂定「泡水車慰助計畫」，提供汽車最高2萬元、機車最高2千元的慰助金，即日起至8月29日下午5時止開放申請。縣府呼籲受災車主儘速備妥文件，向戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請，降低災害帶來的損失。

縣府民政處說明，只要設籍彰化縣且領有汽（機）車行車執照的自然人、公司法人或團體，在丹娜絲颱風及0708豪大雨期間因車輛泡水受損，均可申請慰助。慰助金額依實際損失核定，汽車每輛最高補助2萬元，機車每輛最高2千元，每輛車僅限申請一次。

▲豪大雨彰化機車涉水恐成泡水車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

申請人只要提出含行車執照、身分證明文件（如身分證、營業登記證等）正反面影本，以及申請人存摺影本、車輛泡水受損的照、維修發票或收據（需註明泡水損壞）或是監理站核發的報廢證明等等。縣府提醒民眾把握申請期限，並確認文件齊全，以免影響權益。如有疑問，可洽各鄉鎮市公所或縣府民政處專線04-7531722、7531725查詢。彰化縣政府將持續協助受災民眾，共同度過難關。