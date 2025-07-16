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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免說明會民團列3失職行為　傅崐萁提財劃法增預算擬讓教育全免費

▲▼傅崐萁 記者會 立法院 回應藉礦稅敲詐列被告事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

首波大罷免將在26日投票，今（16日）起陸續進行電視罷免說明會。罷免傅崐萁公民團體「微光花蓮」領銜人李美玲條列傅崐萁失職行為，要求他正面回應公民聲音。傅崐萁則提到修正財劃法後，花蓮縣每年可增加161億預算，未來要讓幼兒園、國小、國中、高中、大學都免學費；另外，他也批評，大罷免不外乎就是柯建銘想要當立法院長，讓整個民進黨政府實施全面獨裁。

李美玲首輪發言指出，希望你有讀過微光團隊的罷免理由書，我們讀過您的答辯書，「僅此代表3萬多名連署人，關於您個人對於民進黨與賴清德總統的看法，公民沒有興趣了解，花蓮公民想罷免你的理由，期待可以正面說明回應，問A答B、達非所問，會讓我們對於您擔任立委問政的能力有疑慮」。

李美玲直指，今天是要罷免一位嚴重失職的立委，傅崐萁在立院制定違憲法案、預算無理刪減凍結、親中媚共等3大失職不適任行為。如果是一位公民，有親中行為只能尊重，但是身為立委，效忠國家是最基本的要件，傅崐萁連最基本的要件都不符合，還制定出違憲法案、亂刪預算，不是一位適任的立委。

傅崐萁發言則提到，台灣是一個家庭，花蓮絕對是中華民國的國民，應該要跟全國人民享有一樣的待遇。花蓮資源長期不足，他與妻子徐榛蔚接續擔任花蓮縣長，致力為花蓮還債與建設，把負債從133億降到70億；他擔任立委後，推動財劃法修正案，平衡國家發展、落實地方自治，讓地方政府有足夠資源建設地方、社會福利更到位。

傅崐萁說，花蓮縣每一年增加161億，不只可以讓65歲以上老人家明年起免繳健保費，換牙齒也免費，讓青年創業能得到政府支持；幼兒園、國小、國中教育全免，更希望明年起高中、大學也能免學費，減輕所有花蓮父母肩膀上的負擔，也讓所有地方產業能蓬勃發展。

傅崐萁第2輪發言集中火力批評民進黨政府，全世界民主發展至今，第一次有執政黨對在野黨發動大罷免。他說，大罷免不外乎，就是柯建銘想要當立法院長，讓整個民進黨政府實施全面獨裁。

傅崐萁提到，過去9年民進黨政府執政承諾給花蓮花東雙軌電氣化269億，只執行62億；蘇花安核定5年未動工；藍營立委提案花東快納入前瞻計畫，遭民進黨封殺，如今他推動花東快跟環島高速路網，卻成為罷免理由。

傅崐萁強調，台灣不是落後國家，這些基礎建設只要願意做，這些交通建設幾年內就能完工。

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