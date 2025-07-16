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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抽考！考察罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文

 記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，立法院內政委員會今（16日）上午也考察「罷免投開票所規劃」。不過，民眾黨立委麥玉珍在工作人員演練完後，突然大喊自己有地方不懂，並拉著工作人員上演情境劇，模擬自己是新住民要投票，並邊講電話邊想進投票所，但遭工作人員阻擋，她還不斷重申自己中英文都聽不懂，最後是工作人員比手畫腳才結束這場鬧劇。麥玉珍事後也質疑，「我聽不懂英文也聽不懂中文，但我是新住民可以投票的人，你們怎麼處理，就是用手語嗎？只有這樣的方式處理嗎？」

立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，包括國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅，及民眾黨立委麥玉珍都出席，出席官員則有中選會主委李進勇。現場工作人員除演練當天投開票所的流程，也演出若干情境劇，示範民眾可能有的問題及工作人員會如何解決。 

 ▲▼民眾黨立委麥玉珍考察投開票所，上演情境劇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民眾黨立委麥玉珍上演情境劇。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

不過，當工作人員演練完成，許宇甄要讓出席委員發表意見時，一旁的麥玉珍突然大喊，最後的演練沒有那麼懂。接著許宇甄讓麥玉珍發言後，麥玉珍拉著工作人員來演練一次，「就是那個錯誤的時候怎麼處理」，她演練當投票的人，讓工作人員處理。

隨後，麥玉珍拿起手機「喂喂喂喂」，想要走進去投票，「你們怎麼處理，我要來選舉」。工作人員則提醒，不好意思，進入投票所要關機。麥玉珍則說，「你說什麼我聽不懂」。工作人員再次提醒，關掉電話才可以進入投票所。麥玉珍又重申，「我聽不懂你在說什麼，你在說什麼？」工作人員則不厭其煩再次提醒，請掛掉電話，關掉手機才能進去投票。麥玉珍又再說一次，「我聽不懂，我來投票」。

接著，工作人員改以英文提醒，沒想到麥玉珍說，「我英文也聽不懂，怎麼樣？」工作人員只好比手畫腳，告訴麥玉珍不能攜帶手機進入投票所。事後，麥玉珍不滿質疑，剛才進來都可以帶手機，「只有新住民不能帶嗎？」她看到每個人都拿進來沒有放手機，「所以你們在選票都有教大家放在哪裡嗎？有嗎？剛才沒看到！」

麥玉珍還質疑，「我聽不懂英文也聽不懂中文，但我是新住民可以選票的人，你們怎麼處理，就是用手語嗎？只有這樣的方式處理嗎？」台灣有60萬新住民，其中有30幾萬人可以投票，不是用手就可以比。

許宇甄則幫忙補充翻譯，並提供解方讓中選會參考，麥玉珍在意的是有沒有通譯部分，自己有提議給中選會主秘，不可能每個地方都有通譯，是否可能在中選會，讓通譯人員在現場，遇到類似情形馬上能通電話跟新住民說明。

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼內政委員會考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，包括國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅，及民眾黨立委麥玉珍都出席，出席官員則有中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，包括國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅，及民眾黨立委麥玉珍都出席，出席官員則有中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

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