安全健康快樂學習！花蓮為小學新生準備三好禮　安心踏上成長路

▲縣府為新生準備3,100頂防災頭套，讓安全意識在校園文化中發展起來。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在孩子踏上新學習旅程的時刻，花蓮縣政府秉持「安全、健康、快樂學習」的理念，為即將邁入人生新階段的小一新生們準備了一份充滿溫度的禮物，包含防災頭套、專屬餐具組及精緻護脊書包，期盼透過這些貼心設計，陪伴孩子安心起步、快樂成長。

▲▼準備2,400組專屬餐具組，內含分格不鏽鋼餐盤、不鏽鋼筷匙與隔熱湯碗。

花蓮地處多災環境，校園防災工作須從小做起、從細節落實，繼去年獲得學校與家長的正面回饋，今年縣府為新生準備3,100頂防災頭套，期盼各校能持續扮演防災教育的關鍵角色，讓安全意識在師生互動與校園文化中自然而然發展起來，並在教學場域中持續深化，為孩子建立更穩固的安全基礎。

除了安全，花蓮縣政府也關注孩子的健康發展與生活習慣的養成，延續往年餐具組的發放與設計規劃，今年持續準備2,400組專屬餐具組，內含分格不鏽鋼餐盤、不鏽鋼筷匙與隔熱湯碗，並搭配可書寫姓名的餐袋設計，協助孩子養成良好的用餐禮儀與衛生觀念；同時，為進一步提升孩子的學習生活品質，今年首次為幼兒園畢業生發放2,394個護脊書包，提供4種款式讓孩子自行選擇喜愛的書包，書包設計符合身體發展需求，採用立體護脊結構、寬肩背帶與反光條，提升學童上下學途中的安全與舒適性。

▲首次發放2,394個護脊書包，提供4種款式，設計符合身體發展需求。

縣長徐榛蔚表示，孩子的成長來自生活中的點滴關懷，縣府用心準備這三項實用且具教育意義的禮物，期望孩子從入學第一天起，就能在安全與健康的環境中穩健成長。無論是防災頭套的保護，延續實用性設計的衛生餐具組，或是首次為幼兒園畢業生準備的護脊書包，都承載著縣府對孩子細心的照顧與期待。

教育處長翁書敏強調，此次三好禮的準備，不僅提供必需品，更是縣府在防災教育、健康促進與學習支持上的具體實踐。透過這些設計周全且富有意義的物品，希望與家庭、學校攜手，從生活各面向一同打造更有韌性、溫暖與安全的學習環境，陪伴每一位孩子安心踏上新學年。

