唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

▲冷氣成為多數現代人不可或缺的夏日家電。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者廖翊慈／綜合報導

炎炎夏日高溫籠罩，現代人藉由冷氣、電風扇等家電產品消暑，然而，千年前的古人沒有這些設備，卻也能製作「冰淇淋」、吹上「空調」，甚至2000多年前就有了「冰箱」。陸媒《人民日報》介紹9樣「古人消暑好物」，夏日炎炎，跟著文物，看古人有哪些消暑妙招。

據《人民日報》報導，這次從中國國家博物館藏、湖北省博物館藏、成都博物館藏、南京博物院藏、河南博物院藏、乾陵博物館藏、新疆維吾爾自治區博物館藏、瀋陽故宮博物館藏、鎮江博物館藏挑選出9樣消暑文物，來向大家介紹古人都如何對抗夏日高溫。

▲青銅冰鑒。（圖／翻攝自微博）

一、青銅冰鑒（戰國）

這件青銅冰鑒是由一個方鑒和一件方尊缶組成的青銅套器，方尊缶置於方鑒內。它是古人用來冰酒的，尊缶內裝酒，鑒、缶壁之間的空間放置冰塊，這樣就可以在春夏喝到冰爽的酒。這件青銅冰鑒堪稱世界上最早的冰箱。

▲曾侯乙尊盤。（圖／翻攝自微博）

二、曾侯乙尊盤（戰國）

出土於曾侯乙墓。它出自2400年前的戰國工匠之手，相當於一個巨型「保溫杯」。它分為盤和尊，冬天盤內盛熱水，可溫尊中酒水；夏天盤中盛冰，可起到冰鎮作用。

▲竹席。（圖／翻攝自微博）

三、竹席（戰國）

這件戰國竹席，大概是因為折疊放置，竹席呈現出深淺交替的色差；竹席上的「人」字形花紋，和現在涼席上的花紋也十分類似。

▲原始青瓷冰酒器。（圖／翻攝自微博）

四、原始青瓷冰酒器（戰國）

戰國早期的原始青瓷冰酒器，形如「罩子」，內部中空；上部有十三個圓孔，可放酒杯；下有承盤，用來放冰。

▲三彩荷葉童子枕。（圖／翻攝自微博）

五、三彩荷葉童子枕（宋朝）

陶瓷枕屬於涼枕，具有清涼降溫的功效，是古人夏日避暑的用具。這件三彩童子荷葉枕，通體施黃、綠、白三彩。枕面為荷葉形，其下是一童子伏臥於長方形托板之上。

▲章懷太子李賢墓壁畫。（圖／翻攝自微博）

六、章懷太子李賢墓壁畫（唐朝）

在唐章懷太子墓「仕女圖」的6位人物中，有兩位都捧著「酥山」。「酥山」相當於我們現今吃的冰淇淋。「酥山」是將奶油、酥油加熱，滴淋成山形後，冷凍或淋於碎冰上，以花草等點綴。

▲彩繪騎馬戴帷帽仕女泥俑。（圖／翻攝自微博）

七、彩繪騎馬戴帷帽仕女泥俑（唐朝）

仕女穿著粉色襦衫、綠色長裙，端坐在馬背上，頭戴當時流行的帷帽，帽檐上還有一圈輕薄的紗網，既遮陽又防沙。

▲乾隆款掐絲琺瑯寶相花大冰箱。（圖／翻攝自微博）



八、乾隆款掐絲琺瑯寶相花大冰箱（清朝）

夏天時，將冬天存儲的冰砸碎放入冰箱內部，便可利用內側錫板的保溫作用制冷。內部放一個隔層木板，就可以將物品放在裡面冰鎮；箱體蓋子上還有兩個氣孔，能散發冷氣，讓箱子成為「空調」。

▲君玉圓扇。（圖／翻攝自微博）

九、君玉圓扇（南宋）

這把團扇，簡約卻不簡單。扇面上的竹絲骨子細如鬃毛，裱紙施柿汁；扇柄採用脫胎和剔犀兩種工藝製成，柄把透雕3組如意雲頭紋飾，花紋圍繞中間桿軸可自由轉動。這是出土最早、保存最完善的中國古代雕漆器之一。