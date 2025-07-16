「14天每日抽血3次」女足學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

記者施怡妏／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教練霸凌的行徑也曝光。一名受害女學生指出，每天的抽血加體能訓練，身體已經無法負荷，某次因疲勞導致身體抵抗力下降，發高燒送急診，但教練仍強調「必須完成14天實驗，否則數據會不準確」，而且抽血的人竟然是學長，不是專業醫護人員。

女學生在Threads發文，考進台師大時大家都替她開心，當家人聽到她想休學時非常錯愕，「大家都覺得好可惜好難過怎麼會，但不知道的是我們怎麼過的」。女學生指出，連續14天抽血，還得進行體能訓練，從早到晚一連串的訓練，身體已無法負荷，「當時的我覺得，教練說要跑我就要跑，體育生按表操課很正常，結果才知道，原來是教練的實驗報告。」

女學生指出，抽血的還是學長，不是醫護人員，「還有不知道哪裡請來的阿姨，手還會抖」，實驗進行到第12天，發高燒送急診吊點滴，詢問教練能不能請假，教練卻說「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」。她當時還因為1000元不甘心，發高燒硬著頭皮做完實驗，「殊不知 我該得到的遠遠不止那1000元。」

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▲台師大體育室鞠躬道歉。（圖／范雲國會辦公室提供）

談到教練的為人，女學生表示，自己球技不突出，曾被指派負責管理球隊庶務，包括金錢、便當訂購及火車票安排，認為自己付出很多，但教練對她態度冷淡，經常以酸言酸語對待，甚至對其他學生有所偏袒，「他對他喜歡的學生疼得要命」。

她坦言，壓力大到罹患焦慮症，需服用安眠藥調適，於是嘗試向教練請假以適應治療期，沒想到教練不僅拒絕，還破口大罵，不想練就不要練，不要用焦慮症當藉口，「你們現在小孩是怎樣啊，抗壓性那麼差，罵個幾下就焦慮症，我是不是要被你們搞到躁鬱症啊？球也踢不好，整天搞這些有的沒的」，還要她乾脆直接休學。