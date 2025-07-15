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6童10天遭虐158次！家長控「私密處掉肉」　惡師挨罰23萬並解聘

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆10天不當對待幼童158次，教育處說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某連鎖準公共幼兒園驚爆令人髮指的虐童案！6名年僅2至3歲的幼童疑似遭老師不當對待，短短10天內竟高達158次，包括粗暴擦屁股致肛門裂傷，甚至疑遭性侵導致私密處掉肉，甚至踹頭強拉幼童關廁所。家長控訴縣府調查草率，今（15）日召開記者會怒轟。對此，縣府回應表示，該幼兒園7年來已7度挨罰，涉案教師已被開罰23萬並解聘，強調「絕對零容忍」！

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市某連鎖幼兒園去年至今已裁罰4筆。（圖／翻攝自全國教保資訊網）

縣府教育處表示，去年接獲兩次園所校安通報後，立即啟動調查，並組成專案小組。兩名受調查人員已於114年1月終止聘用，目前已不在該園任職。其中一名幼師涉及多次不當管教，情節重大，已依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，並禁止3年內從事教保服務工作，該幼兒園也被處以最高6萬元罰鍰。

而縣府調查出爐後，幼兒園也發表公開聲明，強調老師只涉嫌不當管教，並未涉及性平性騷，但家長為幫孩子討回公道仍決定提告，至少已有3名學童家長提告性侵、傷害。

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會為受害家長及幼童發聲。（圖／記者唐詠絮攝）

據教育處調查，該園自2019年起已有7筆裁罰紀錄，今年調查期間發現疑似師生比不符、進用未具資格人員等情事。如查證屬實，將依相關法規辦理，最重可能面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可。(相關裁罰可由全國教保資訊網查詢: https://reurl.cc/pYyXZQ)

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會為受害家長及幼童發聲。（圖／記者唐詠絮攝）

至於被害幼童家長要求看監視器，教育處指出，受害幼兒家長可依行政程序法第46條規定，向教育處申請調閱監視器畫面，但僅限於主張或維護法律上利益之必要情況，且為保護幼生隱私，將由教育處人員陪同觀看。教育處強調，將持續加強幼兒園稽查，並督導園所強化教保服務人員教育訓練，落實巡堂及代理人員制度，以確保幼兒園的教學品質與安全。

據悉，此次涉案的2名女幼師，分別為曾姓助教及李姓主教，李師任職該幼兒園10年3個月，10天內不當管教153次，裁罰23萬，停止教學3年；至於助教沒有罰款，只需上課11個月。

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化市某連鎖幼兒園遭爆10天不當對待幼童共158次（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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