買伴手禮回台「遭海關重罰20萬」 23歲女爆哭：真的粗心

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃園機場提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名23歲女網友近日從大陸搭機返台，不慎將含肉食品「玉米澱粉腸」帶回國，遭海關重罰20萬元。她在網上分享經歷，也強調「這是一堂付出很高代價的課，也希望藉由我這次的經驗，讓更多人了解相關法規的重要性。」

女網友在Threads提到，日前她從大陸回台，完全忘記行李箱有玉米澱粉腸，當時不是被狗狗聞出來的，而是海關掃描行李時檢出，「我知道不能帶豬肉製品，回國前也有檢查泡麵和伴手禮；但當時完全忘記，不是故意的，是我粗心加上記憶力不夠好。」

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她也強調，這次完全是自己的疏忽，也願意負責，「當下海關人員表示，成分標示中確實有豬肉，因此我沒有提起行政訴訟，直接認錯並繳納罰款。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，防檢署提醒，旅客攜帶肉類或加工肉類（含真空包裝）入境時，應向防檢署申報檢疫，如未附輸出國動物檢疫證明書或經防檢署檢疫不合格者，不得輸入。

而常見應檢疫的加工肉類產品，如下：肉乾、肉鬆、肉燕皮、酸肉、香腸、臘肉、熱狗、培根、火腿、烤鴨、鹹水鴨、鴨腎、雞翅、鳳爪、肉粽、肉包、肉捲、牛肉丸、貢丸、精肉團、水餃、披薩、（含肉）月餅、杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蝦餅、含肉機上餐食或餐盒、含肉液態湯類、含肉夾餡粉條。

防檢署指出，旅客違規攜帶肉製品入境，依據《動物傳染病防治條例》第45之1條規定，將處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰；其中，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規將處新台幣20萬元罰鍰，再犯者處新台幣100萬元罰鍰。