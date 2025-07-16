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肯德基「3大優惠券」今天限量領　雞塊買1送1、炸雞桶56折

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基炸翻星期三優惠出爐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（16）日限時登場，本周祭出「3大超殺優惠」，包括雞塊買1送1、炸雞桶下殺56折等，上午10時30分於APP限量開搶，送完為止。

▲▼肯德基周三會員日優惠。（圖／翻攝肯德基臉書粉專）

▲優惠一次看。（圖／翻攝肯德基臉書粉專）

肯德基本周「炸翻星期三」活動有3大優惠券，包括「4塊雞塊買1送1」，內含4塊上校雞塊2份特價49元，平均每份不到25元；「6塊雞桶餐下殺56折」，內含咔啦脆雞6塊特價239元；以及預訂快取限定「花生熔岩咔啦雞腿堡驚爆第2件3折」，內含花生熔岩咔啦雞腿堡2個特價165元。

以上優惠券於今日上午10時30分開放於PK APP領券，限今日使用，送完為止。

▲▼頂呱呱地瓜薯條。（圖／業者提供）

▲頂呱呱周年慶優惠持續開跑。（圖／業者提供）

頂呱呱周年慶優惠持續開跑，超人氣「台味一斤雞」只剩今日，內含1斤雞+地瓜薯條1份，特價249元，較原價可享68折折扣；7月17日至7月20日加碼「4大品項買1送1」，依序開賣品項為呱呱包、原味炸雞、地瓜薯條、阿勇雞塊，每人限購2組，提醒以上優惠不適用於桃園機場、松山機場、南港lalaport門市。

另外三商炸雞生日慶好康也到今日，全門市可享「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，還有超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元；加碼推出壽星活動，凡2019年出生的小朋友於活動期間至門市出示身分證明，消費點餐就送現炸薯條1份。

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