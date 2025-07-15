必勝客應援明星賽優惠一次看　外帶買1送1、比薩下殺半價

▲必勝客推出一系列限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025中職明星賽將於7月19日、7月20日在台北大巨蛋登場，必勝客即日起祭出一系列「限時應援優惠」，不僅有指定個人餐第2件5折、外帶買大送大升級送副食+飲料，還推平日限定9口味比薩狂殺半價。

●個人餐指定品項第2件5折

販售期間：即日起至8月4日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：個人餐指定品項第2件5折（以價低者折扣），不得與其他單點比薩優惠合併使用

適用品項：個人比薩（和風章魚燒、海鮮、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、彩蔬鮮菇、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸、四小福）；義大利麵（蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵、番茄肉醬起司麵）；燉飯（奶油燻雞燉飯）；起司咔滋餅（明太子四重起司、超級總匯、爆濃巧克力香蕉）

●外送免運再升級買大送大

販售期間：即日起至7月21日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外送買大比薩送大比薩（以價高者計價），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●外帶買大送大再升級送副食+飲料

販售期間：即日起至7月21日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／巧克力QQ球10顆）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●3個大比薩888元再送可樂

販售期間：即日起至7月28日

販售地點：PK APP

優惠內容：3個大比薩888元再送1.25L可樂（第一個大比薩口味限定555至790元口味；第二個和第三個大比薩口味限555至565元口味，送完為止）

●私廚美味單點5折

販售期間：7月22日至7月31日

販售地點：全台門市、PK APP

優惠內容：大比薩平日外帶5折（松露干貝鮮蝦起司／法式海陸盛宴／金沙黃金脆雞／泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉）

●超值大比薩外送5折

販售期間：7月22日至7月31日

販售地點：全台門市、PK APP

優惠內容：大比薩平日外送5折（BBQ黃金嫩雞／日式照燒雞／四小福／香濃蒜香海鮮／夏威夷／黃金咖哩海鮮／熱帶鳳梨海鮮總匯／雙層美式臘腸／義式培根黃金薯）

▲漢堡王華堡雙套餐下殺65折限時開跑。

漢堡王至7月21日前也祭出「華堡雙套餐299元」超殺活動，內含皇家華堡2個、小份薯條2份、中杯飲料2杯，換算下來，單點就要144元的華堡，買「華堡雙套餐」平均每人約150元，等於加6元即可升級套餐，各門市數量有限、售完為止，提醒機場、科技廠、兒童樂園店不適用此優惠。

漢堡王華堡採用100%純牛肉，以370度高溫火烤後，夾進5吋漢堡裡，再加上新鮮番茄、洋蔥、生菜及酸黃瓜等料，口感豐富不油膩。