台灣安全牽動東南亞！　《華郵》：菲律賓正悄悄與台灣合作抗中

▲圖為去年8月菲美澳加南海聯合軍演。（圖／菲律賓武裝部隊 ）



記者張靖榕／綜合報導

面對中國在海上不斷加劇的擴張行動，與周邊國家關係日趨緊張，菲律賓近年更逐漸將自身國安與台灣安全視為高度連動，並悄悄與台灣合作抗中，持續強化與台灣的官方與非官方互動，包括安全領域的合作。此舉顯示馬尼拉在台灣議題上的態度正發生重大轉變，未來一旦中國對台動武，作為美國條約盟友的菲律賓，可能扮演更積極的角色。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）於日前接受訪問時表示，「中國在我們區域的任何軍力投射，都是極度值得關切的事。」他指出，儘管馬尼拉仍遵守「一中政策」，即承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，但如今菲台命運已愈發緊密連動，「若說台灣的安全不會影響我們，那就等於對現實視而不見。」

特奧多羅近期也支持日本提出的戰略觀點，主張應將東海、南海與朝鮮半島視為單一戰區看待。

中國與菲律賓在南海的摩擦持續升溫，這片戰略性海域聲索重疊，除中國聲稱擁有全部主權外，菲律賓與台灣等6國也提出主張。菲國國安會指出，過去一年來，出現在菲國西部近海的中國船隻數量大幅增加，同時來自北京的網路攻擊、間諜活動與其他安全威脅也愈發頻繁。

對此，特奧多羅強調，菲律賓有權根據形勢變化，重新調整與台灣的關係。儘管此舉勢必引來中國不滿，但他坦言，過去多次對北京示好皆無實質成果。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在今年4月宣布鬆綁長年以來對官員與台灣接觸的限制，並允許台灣民眾免簽入境。儘管官方對外說明此舉是為吸引投資與觀光，但多名政府官員私下透露，該政策實際也在為擴大雙邊安全合作鋪路。

多位不具名的菲台官員與顧問表示，今年初已有多位與菲律賓國防體系關係密切的學者，參與一場與台灣高階將領的閉門會議，深入了解台灣的安全戰略思維。另據透露，近期菲律賓海巡署已與台灣海巡在巴士海峽一帶進行聯合巡邏；上月進行的美菲聯合軍演中，台灣海軍與海軍陸戰隊的觀察員也有到場觀摩。

該場名為「利劍」（Kamandag）的聯合軍演，由美、菲、日三國軍隊參與，演練在巴丹群島發射反艦飛彈，距離台灣南端不到130英里。儘管菲方表示演習不針對任何特定國家，軍事分析人士認為，其目的相當明確，是針對中國若對台發動攻勢的反制預演。

一名台灣政府顧問指出，雖然台方人員未正式參與演習，但有參與兵棋推演並即時觀察盟軍合作過程，「我們與菲律賓的安全與軍事合作只會越來越緊密」。

據菲律賓官員與美方盟國外交官表示，中國已在菲台互動的每個階段提出抗議。4月時，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）在未察覺被錄影的情況下，對部隊發表準備應對台灣戰爭的談話，引發中國外交部不滿。

中國外交部發言人郭家坤當時警告，「台灣問題是中國核心利益的核心，我們敦促菲律賓某些人士不要挑釁與玩火。」

更近期，中國國防部發言人張曉剛批評美國在菲部署先進飛彈系統，並指控馬尼拉「將自己綁上美國戰車，成為破壞區域穩定的共謀者」。