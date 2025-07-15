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熱到發紅！陝西氣溫「直逼45℃」　居民哀嚎：感覺像火爐在烤

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台15日06時繼續發布高溫橙色預警，高溫天氣持續發展增強，今明兩天，是本輪高溫影響範圍最廣、強度最強的時段。氣象分析師信欣指出，陝西岐山報出最高溫恐達44至45℃，寶雞則報出43℃。

▲▼陝西氣溫直逼45℃。（圖／翻攝自微博）

▲中國高溫預報。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，預計7月15日白天，新疆吐魯番盆地及南疆盆地及北疆沿天山一帶、內蒙古西部、寧夏中北部、陝西、山西中南部、河北南部、山東中西部、河南、安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、浙江、福建大部、貴州東部、四川新疆、湖北、湖南、江西、浙江、福建大部、貴州東部、四川新疆區吐魯番盆地、陝西關中、山西南部、河北南部、山東西部、河南大部、湖北大部、湖南北部、重慶北部及西部、四川東部等地的部分地區最高氣溫37～39℃，陝西關中、山西西南部、河北南部、河南北部、新疆吐魯番盆地局第可達40℃。

▲▼陝西氣溫直逼45℃。（圖／翻攝自微博）

▲▼陝西氣溫直逼45℃。（圖／翻攝自微博）

▲各地熱到發紅。（圖／翻攝自微博，上同）

消息指出，16日高溫範圍會向南轉移，四川盆地到河南大部等地，以及新疆東南部將出現成片40°C以上的高溫天氣；河南、湖北中部、陝西關中等地，夜間氣溫將超過30°C。

消息還指出，17日起，受冷空氣和降雨影響，高溫區域將縮減。不過，陝西、河南、湖北一帶降溫有限，高溫持續發展，耐力十足。

炎熱的高溫也引起各地居民哀嚎，「今天不是41度嗎」、「總感覺身上背了一個火爐似的一直在烤著，身上永遠都是粘乎濕漉漉的，而且晝夜溫差也不大，如果不開空調根本無法入睡」、「空調天天開電費大增」、「30度的貴陽也好熱」、「能不能集體放高溫假啊」。

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