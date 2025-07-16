輝達將恢復對中國銷售H20　路透：多家中企火速搶訂

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與美國總統川普會晤數日後，該公司宣布即將恢復向中國銷售H20晶片。路透引述2名知情人士報導，目前已有多家中國企業爭相下單，準備採購這款受到美國出口管制的AI晶片。

輝達發表聲明表示，已向美國政府提出申請，盼能重新開放H20繪圖處理器（GPU）對中出口，並預計很快就能取得許可。在此消息激勵下，輝達股價在美股盤中交易一度大漲4.2％。

目前正在北京訪問的黃仁勳受訪時指出，「美國政府已經批准我們的出口許可，我們可以開始發貨了。因此我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快出貨，這真是個非常好的消息。」

H20為輝達針對中國市場推出的降規版本AI晶片，以Hopper架構打造。該晶片過去曾因涉及美國國安疑慮，被納入出口限制清單。輝達曾指出，若無法銷售該產品，公司營收恐減少高達150億美元。

消息人士透露，目前中國各大企業正積極提交採購申請，輝達需將所有訂單提交美國政府進一步審核。其中包括中國網路巨頭字節跳動與騰訊，兩家公司均被指正在向輝達提交相關申請。

其中一名消息人士透露，該流程的關鍵在於建立一份美國政府已核准的企業名單，只有列入名單的中國企業才得以登記下單。

對此，字節跳動與騰訊並未回應《路透社》置評請求；而輝達對於是否已建立該「核准清單系統」，則婉拒回應。