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緯創數技投控董「小40歲女密友」正面照曝光　每月有3萬金援

6/13 21：51 女密友還帶著自己的愛犬去黃家，進屋前先遛了一下狗狗。

▲6/13 21：51 女密友還帶著自己的愛犬去黃家，進屋前先遛了一下狗狗。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃柏漙經營的事業如此之大，他的私生活卻低調再低調，檯面上幾無關於他個人的新聞流傳，要不是根據線報，也難以得知他的女兒出沒在社群網站如此活躍，經營愛犬波波的寵物專頁成了小有名氣的網紅，而且黃柏漙偶爾也會客串演出。

幾年前緯育國際化人才培育場合中，黃柏漙以副董身分現身，對集團的職業訓練頗有貢獻。

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▲幾年前緯育國際化人才培育場合中，黃柏漙以副董身分現身，對集團的職業訓練頗有貢獻。

與此同時，黃柏漙還能以每個月3萬多元的相對「小額金援」給女密友，關係細水長流，更在人們嘴中傳成一段美麗的佳話。翻找女密友的社群網站，她分享的也多半是愛狗日常，而且沒像其他企業大老的女密友般，經常公開上傳的那些名牌、出國旅遊等不知錢從哪來，又維持單身形象的炫富紀錄。

黃柏漙女密友在社群上很低調，沒透露太多個人資訊。（翻攝自女密友臉書）

▲黃柏漙女密友在社群上很低調，沒透露太多個人資訊。

對比黃柏漙身後的「緯創」，14日時舉行台北內湖研發大樓新建工程開工動土典禮；除此之外，緯創轉投資建立與其他行業的關係，範圍涵蓋數位學習、資源回收、智慧醫院等，超過兩百家公司；這些龐大複雜的轉投資大多需要時間育成。2020年時，上述重責大任就也交由時任緯創副董事長，同時也是緯謙科技董事長的黃柏漙。

難得公開的生活日常，黃柏漙女密友卻分享了與狗狗的互動，可見也是愛狗一族。（翻攝自女密友臉書）

▲難得公開的生活日常，黃柏漙女密友卻分享了與狗狗的互動，可見也是愛狗一族。

據查，緯創集團的財務表現在2024年時，合併營收為新台幣1兆49億元，營業淨利為新台幣390億元，然後稅後淨利為新台幣174億元，獲利能力較2023年成長，稅後淨利更創10年新高。近來還有報導標題下了「連續2個月超車廣達！緯創6月營收2,091億元，年增135％，續寫歷史新高」，由此可知緯創集團的繁榮昌盛。


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