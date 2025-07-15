明天大台北午後防大雨　熱帶低壓後天生成影響台灣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東方海面熱帶系統預計周四形成熱帶性低氣壓，不排除增強為第6號颱風「薇帕」，路徑將往西經過巴士海峽再朝廣東沿海前進，周五至周六最接近台灣，為東半部帶來明顯雨勢。明天苗栗以南清晨至上午降雨明顯，其他地區午後有雷陣雨，大台北及各山區有較大雨勢。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天季風低壓逐漸建立，周四形成熱帶性低氣壓，不排除增強颱風，路徑隨大低壓帶逆時針旋轉，往西經過巴士海峽再朝廣東沿海前進，對台灣東半部帶來明顯雨勢，但穿過台灣機率仍較低。

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另外，他指出，今天下午2時日本東南方海面有一熱帶系統增強為熱帶性低氣壓TD08，未來將朝北往日本北海道移動，增強為颱風機率不高，但預計明、後天為北海道帶來降雨，提醒前往旅遊民眾留意。

黃恩鴻表示，明天西南風影響，苗栗以南清晨至上午有局部陣雨或雷雨，也有較大雨勢機率，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，大台北及各山區有局部大雨。周四清晨至上午中南部有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有大雨機率，晚間起東南部及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，周五至周六受到熱帶性低氣壓或颱風影響，花東地區及恆春半島降雨明顯，有大雨或豪雨機率。周六東半部及恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲。下周日至周二熱帶性低氣壓或颱風遠離，仍受低壓帶影響，南部、東半部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，他指出，明天高溫炎熱，北部有35至36度，各地也都有32至34度，周五東半部降雨影響，高溫略降為28至30度。另外，他表示，周五晚間起北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪，周六至下周一南部沿海也有長浪。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）