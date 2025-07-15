北京9區「淨空」一個半月！為天安門閱兵做準備

▲天安門閱兵。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市政府15日宣布，從7月16日至9月3日，北京9個行政區設置為「淨空限制區」，禁止升放無人機、放飛鴿子，以確保「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」相關飛行活動的安全。

北京市政府在公告中提到，為確保「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」相關飛行活動的安全，自2025年7月16日零時起至2025年9月3日24時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設置為淨空限制區。

北京市政府指出，除為紀念活動籌辦組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止升放任何影響飛行安全的物體，分段限制放飛鳥類。

北京市政府說，在通州區養殖鴿子等鳥類動物，自2025年7月16日零時起至9月3日24時止，每日6時至17時必須進行圈養，禁止放飛；在其他8個區養殖鴿子等鳥類動物，自2025年8月15日零時起至9月3日24時止，每日6時至16時必須進行圈養，禁止放飛。

北京市政府指出，請信鴿協會做好協會會員、公棚、俱樂部等的組織管理工作，監督其嚴格遵守有關規定，不得影響飛行安全。

北京市政府提到，在淨空限制區內禁止升放無人機、穿越機以及風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

北京市政府指出，淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患進行認真排查。各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監管等有關部門要對違法違規行為依法予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。