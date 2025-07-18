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撈很大！彰化PU皮工廠「做假帳」　被抓包補繳5年空污費4000萬

▲彰化和美PU皮廠逃空污費遭重罰4千萬。（圖／環保局提供）

▲彰化和美PU皮件廠涉嫌逃漏空汙費，警前往搜查。（圖／環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局聯手檢警破獲轄內首宗企業大規模逃漏空污費案！和美鎮一間從事PU合成皮製造廠，長期短報原物料用量，5年來涉嫌逃漏空氣污染防制費。經環保局運用智慧稽查系統比對，會同彰化地檢署、保七總隊發動搜索，當場查獲造假事證。全案經法院判決，負責人獲緩刑，但公司須補繳高達4,000萬元空污費，創下彰化環保犯罪追繳金額首案。

環保局表示，本案緣起於2023年4月，環境部中區環境管理中心透過「智能比對系統」發現異常，通報彰化縣環保局。經比對嘉○公司申報的原物料使用量與同業數據落差懸殊，立即啟動檢警環聯合稽查。

▲彰化和美PU皮廠逃空污費遭重罰4千萬。（圖／環保局提供）

保七總隊第三大隊會同環保局突擊搜索時，當場查扣公司真實的進銷項發票等會計憑證，發現業者長期蓄意短報製程所需的二甲基甲醯胺（DMF）等化學原料用量，藉此低報揮發性有機物排放量，規避空污費繳納義務。

彰化縣環保局指出，經追查發現嘉○公司自107年起連續5年短報原物料，依《空氣污染防制法》第75條規定，除追繳5年空污費差額，更以2倍排放量計算罰鍰，合計重罰4,000萬元。更誇張的是，稽查人員當場發現該公司未依許可證規定定期更換活性碳，導致廢氣處理效率低落。環保局依同法第24條再開罰10萬元，並勒令限期改善。

▲彰化和美PU皮廠逃空污費遭重罰4千萬。（圖／環保局提供）

彰化地檢署偵辦後，依《空氣污染防制法》申報不實及《刑法》詐欺得利罪起訴公司負責人。彰化地院審理後判處緩刑，上訴台中高等行政法院，於今年5月29日判決確定，業者須全額補繳4,000萬元空污費。

彰化縣環保局呼籲企業應誠實申繳空污費，倘經查獲有虛報、逃漏者，將依法追繳並移送司法機關偵辦。切勿心存僥倖，以身試法，終將貪小失大。亦強調已於轄內26個行政區布建500台空品感測器24小時全天候監測空氣品質數據，再同步搭配AI智能影像判煙系統及無人空拍機等科技監控工具，呼籲事業應確實操作空氣污染防制設備，做好空氣污染防制工作，共同守護本縣空氣品質。

▲彰化和美PU皮廠逃空污費遭重罰4千萬。（圖／環保局提供）

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