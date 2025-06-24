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桃園機場暑假出入境上看853萬人次　創歷年同期新高

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲桃園機場公司預估今年7月至8月總運量將創下歷史新高。（圖／桃園機場公司）

記者周湘芸／台北報導

暑假旅遊旺季即將來臨，桃園機場公司預估今年7月至8月總運量將達853萬人次，較2024年成長9.5%，有機會超越疫情前2019年同期852萬人次，同時創下歷史新高。

航空產業復甦力道強勁，桃園機場公司副總李俊德指出，桃園機場今年1至5月客運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，6月4日起突破2000萬人次，已恢復2019年同期96.5%的運量，出境尖峰主要集中春節期間，時間則是在上午7點至9點，未來隨著連續假期愈來愈多，勢必會再提升民眾出國意願。

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他表示，今年出入境可望接近或超過2019年人次，但航空運量跟經濟、國人旅遊習慣、國外旅客來台可能性、國際政治局勢及匯率等相關，可再觀察。

針對中東局勢，李俊德指出，桃機公司近期跟航空公司密切注意，國籍航空航線多已繞行，外籍航空部則隨時監控，及時發佈訊息給旅客。

另外，日本漫畫家預言7月5日將發生大地震引發海嘯，對於是否影響赴日人數，他表示，目前運量沒有顯著改變，但議題發酵程度與機票價格也可能相互呼應。至於7月26日大罷免前回國人次是否上升？他也說，目前看起來沒有顯著跡象，都還在時間帶控制量能內。

李俊德提醒，近期發現有些旅客行李綁帶鬆脫，進而拉扯到行李轉盤，造成輸送系統毀損，影響機場營運，呼籲旅客托運時注意「四不原則」，包括不讓行李保護套/膜鬆脫；不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長；不放置不合規行李；不讓行李打包鬆散，讓託運行李順利運送到搭乘航班上。

李俊德表示，第二航廈接機路緣尖峰時間為早上5點至7點、下午4點至6點、晚間9點至11點，航警局及機場公司都會透過手控紅綠燈加速路緣使用，也提醒民眾耐心排隊等候。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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