桃園機場「7/13起連5天」恐受演習影響　航班可能延誤

▲桃園機場7月13日到17日期間可能受到演習影響。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

因應國軍「漢光41號演習」與「城鎮韌性防空演習」，桃園國際機場將配合相關交通與安全管制措施。機場公司提醒，自7月13日至17日等5天期間，航班可能延誤或調整，另旅客搭機或接送親友者，務必提早前往機場，並密切留意航班動態。

機場公司指出，「漢光41號演習」實兵操演將於7月9日至18日展開，其中7月13日至17日為桃園機場可能受演習影響的時段。根據國軍規劃，此次演習採無劇本方式操演，實際影響班機起降的時間與範圍，將視當日演訓內容與空中航行情況而定，航班可能出現延誤或調整。機場公司呼籲旅客行前務必查詢所搭乘航空公司的最新資訊，妥善規劃行程。

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此外，「城鎮韌性防空演習」將於7月17日下午1點半至2點舉行，機場公司表示，桃園機場將配合實施警報發放、交通疏導與避難演練。

桃機公司說明，雖然航班起降作業將維持正常，但部分地區將實施人車管制，包括第二航廈南、北側5樓觀景台將暫停開放，聯外巴士、計程車及租賃車也將暫停發車。入境旅客須配合現場人員指示，依動線引導進行疏散演練。

機場公司強調，旅客應提前抵達機場辦理登機作業，以防交通或安檢程序因演習出現延誤，影響出發時間。建議旅客與接送人員隨時透過桃園機場官網或航空公司平台查詢即時班機資訊，並依照現場航警與防護人員指示配合疏導。