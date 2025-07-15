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黃仁勳：將開始向中國銷售H20晶片　已獲美官方批准

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《央視》新聞報導，輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳15日在北京受訪時宣布，美國已批准輝達H20晶片銷往中國。同時，

黃仁勳在受訪時提到，美國政府已經批准了輝達的出口許可，可以開始發貨，所以他們將開始向中國市場銷售H20，「我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

黃仁勳還宣布，輝達將發表一款名為RTX Pro的新顯卡，「這款顯卡非常重要，因為它是專為計算機圖形、數字孿生和人工智慧設計的。」

H20晶片是輝達為了遵守美國官方的出口限制措施，專為中國市場設計的高階晶片，基於輝達Hopper架構，擁有CoWoS先進封裝技術。

今年4月，美國官方禁止輝達向中國銷售H20晶片，黃仁勳曾對此表示，對H20的禁令是非常痛苦的，令輝達捨棄了150億美元營收，甚至令美國少了30億美元的稅收。

黃仁勳目前正在北京訪問，預計出席16日的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式。據外媒報導，黃仁勳將在開幕式上演講，力挺中國的供應鏈夥伴，也介紹輝達的新產品。

▼黃仁勳訪問北京，與小米創辦人雷軍會面。（圖／翻攝微博）

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