黃偉哲深入七股、下營勘災　指示改善通訊與清運協調

▲台南市長黃偉哲赴七股西寮了解災後通訊與道路狀況，現場指示加速改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲重創台南地區，市府災後復原行動全面啟動，台南市長黃偉哲13日上午深入七股區西寮及下營區勘災，除慰問災民、關心農損狀況，也現場聽取民眾心聲，並即時指示相關單位加速支援。

黃偉哲在七股西寮了解當地狀況時，民眾反映因地勢低窪，部分區域通訊不穩，影響聯繫與排程效率。黃偉哲當場要求加強基地台穩定與應變通訊設備配置，務必讓災後聯繫不中斷，重建步調更順暢。

隨後轉往下營區火鶴花園區，針對農業災損現況深入了解。火鶴花產業發展協會理事長顏豐生指出，目前最大困境是廢棄物清運流程尚未順暢，盼市府協調跨局處整體處理。他也呼籲，在補助、低利貸款與修復時程方面給予更多支援，因受損溫室至少需3年恢復，產業恐面臨長期停滯風險。

根據統計，台南火鶴花種植面積53公頃，佔全國產量約37%，目前災損通報面積已達28公頃，實際損害恐更高。農業局表示，正針對補助金額與還款期限向中央爭取有利條件，減輕農民經濟壓力。

針對部分區域仍未復電情形，黃偉哲亦指示下營區公所調派發電機優先支援，保障災民基本生活所需。黃偉哲強調，火鶴花是台南重要特色農產，市府絕不會讓農民孤軍奮戰，也會與中央協力，爭取更多資源，儘速協助受災農戶及產業重建復原。

今日勘災行程，農業局長李芳林、下營區長李宗翰、七股區長李佳隆、市議員尤榮智、農會總幹事陳乃源、火鶴花協會理事長顏豐生等均到場，展現公私協力救災的行動力。