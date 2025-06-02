刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排　2人今起訴

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)臉上有被打的瘀青、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉今年大年初六發生一起驚悚情殺命案，41歲賴姓男子因不滿38歲前朱姓女友與李男同居，涉嫌持刀刺死李男，夥同朱女以大棉被裹屍的方式放在機車腳踏板，載運至1.2公里外的大排水溝棄屍。檢方近日偵查，將賴男依殺人、遺棄屍體等罪起訴，朱女則依遺棄屍體、湮滅證據等罪起訴，全案將由國民法官審理。

案發於今年大年初六(2月3日)凌晨，賴男前往朱女租屋處要求復合，卻遭54歲李男出面阻擋，雙方爆發激烈衝突。情緒失控的賴男竟持刀猛刺李男，導致李男當場傷重身亡。令人髮指的是，犯案後兩人用棉被包裹遺體，拖行到屋外，放在機車前腳踏板上，地面留下一道道血跡，賴男騎機車將屍體載運至1.2公里外的圳溝草叢棄置，企圖湮滅證據。

▲租屋處外可見一道道血跡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

彰化警方接獲報案後，立即由檢察官指揮員林分局組成專案小組，2月4日準備逮人時，賴男逃到廢棄屋內藏匿，跳下屋頂遭逮。由於2人對行凶供詞不一，互相指責殺人，僅承認有棄屍，檢方訊後認為2人均涉殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

據了解，越南籍的朱女19歲嫁到台灣，與前夫育有2名子女，離婚後又與越籍男友生下2名男童（7歲、5歲），之後與賴男交往產下3歲女童，最後與死者李男同居。

▲檢警到場鑑識。（資料圖／記者唐詠絮攝）

村民透露，朱女在李男幫助下，去年底才剛搬到租屋處，賴男卻不斷上門糾纏，甚至將她打得鼻青臉腫，迫使朱女聲請家暴保護令。案發當日，賴男再度上門騷擾，與李男發生衝突後痛下殺手。

經偵訊後，2月5日將兩人移送彰化地檢署複訊。檢方調查發現，賴男除涉犯殺人重罪外，還違反家暴保護令；朱女則涉嫌協助棄屍、湮滅證據。彰化地檢署偵查終結後，後續將由國民法官參審。

▲賴男將李男遺體用機車載到附近大排水溝棄屍。（資料圖／記者唐詠絮攝）