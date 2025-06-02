　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排　2人今起訴

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)臉上有被打的瘀青、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉今年大年初六發生一起驚悚情殺命案，41歲賴姓男子因不滿38歲前朱姓女友與李男同居，涉嫌持刀刺死李男，夥同朱女以大棉被裹屍的方式放在機車腳踏板，載運至1.2公里外的大排水溝棄屍。檢方近日偵查，將賴男依殺人、遺棄屍體等罪起訴，朱女則依遺棄屍體、湮滅證據等罪起訴，全案將由國民法官審理。

案發於今年大年初六(2月3日)凌晨，賴男前往朱女租屋處要求復合，卻遭54歲李男出面阻擋，雙方爆發激烈衝突。情緒失控的賴男竟持刀猛刺李男，導致李男當場傷重身亡。令人髮指的是，犯案後兩人用棉被包裹遺體，拖行到屋外，放在機車前腳踏板上，地面留下一道道血跡，賴男騎機車將屍體載運至1.2公里外的圳溝草叢棄置，企圖湮滅證據。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲租屋處外可見一道道血跡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

彰化警方接獲報案後，立即由檢察官指揮員林分局組成專案小組，2月4日準備逮人時，賴男逃到廢棄屋內藏匿，跳下屋頂遭逮。由於2人對行凶供詞不一，互相指責殺人，僅承認有棄屍，檢方訊後認為2人均涉殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

據了解，越南籍的朱女19歲嫁到台灣，與前夫育有2名子女，離婚後又與越籍男友生下2名男童（7歲、5歲），之後與賴男交往產下3歲女童，最後與死者李男同居。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢警到場鑑識。（資料圖／記者唐詠絮攝）

村民透露，朱女在李男幫助下，去年底才剛搬到租屋處，賴男卻不斷上門糾纏，甚至將她打得鼻青臉腫，迫使朱女聲請家暴保護令。案發當日，賴男再度上門騷擾，與李男發生衝突後痛下殺手。

經偵訊後，2月5日將兩人移送彰化地檢署複訊。檢方調查發現，賴男除涉犯殺人重罪外，還違反家暴保護令；朱女則涉嫌協助棄屍、湮滅證據。彰化地檢署偵查終結後，後續將由國民法官參審。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴男將李男遺體用機車載到附近大排水溝棄屍。（資料圖／記者唐詠絮攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「TOYOTA阿法竟破600輛」　台灣新車銷量出爐
竊賊正面曝！台大醫院偷走387萬搭公車離開
錄取陽明交大醫學系　高中生履歷造假！網再揪「1處說謊」
中正路改名惹議！　劉世芳「轉型正義嚴肅對待」：不可有錢再推動
快訊／體育署長震怒　桌協發最新聲明
快訊／全台首件！球員操控比分押注運彩　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市公車撞分隔島影片曝！6乘客送醫　司機：不知道怎麼撞的

高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」　駕駛受驚嚇

3萬3買斷籃球人生！SBL爆假球黑幕　施顏宗、陳奕綸判決出爐

台中阿北罵罷免藍委「敲羅行動」五字經　涉公然侮辱遭訴

埋伏摩鐵認名車勒索偷情男女　徵信業者重判12年、洩密警7年8月

高雄賓士失控衝撞分隔島！驚悚翻滾影片曝　對向2車衰遭波及

按摩女師趁客敷毛巾偷錢　4千元藏鞋內被抓下場曝

刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排　2人今起訴

竊賊正面曝！台大醫院偷走387萬搭公車離開　到站詭異滑手機

快訊／全台首件！SBL2球員操控比分押注運彩　涉犯2罪判決出爐

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【有人在嗎？】2兄弟蹲看挖土機太入神XD媽媽說話慘被無視

北市公車撞分隔島影片曝！6乘客送醫　司機：不知道怎麼撞的

高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」　駕駛受驚嚇

3萬3買斷籃球人生！SBL爆假球黑幕　施顏宗、陳奕綸判決出爐

台中阿北罵罷免藍委「敲羅行動」五字經　涉公然侮辱遭訴

埋伏摩鐵認名車勒索偷情男女　徵信業者重判12年、洩密警7年8月

高雄賓士失控衝撞分隔島！驚悚翻滾影片曝　對向2車衰遭波及

按摩女師趁客敷毛巾偷錢　4千元藏鞋內被抓下場曝

刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排　2人今起訴

竊賊正面曝！台大醫院偷走387萬搭公車離開　到站詭異滑手機

快訊／全台首件！SBL2球員操控比分押注運彩　涉犯2罪判決出爐

醫示警「肌少型肥胖」心衰竭風險高42%　出現4狀況當心

北市公車撞分隔島影片曝！6乘客送醫　司機：不知道怎麼撞的

40K小資族拿半薪繳房貸　他一算傻了：賺一輩子只能郊區2房？

香港影帝隔4年回歸！對戲「年紀小4輪」男星　喜入圍最佳男主角

獨家／丟丟妹遭閨蜜背叛「慘賠300萬」！工作室全被搬空留陰影：不再交友

新葡苑2分店推港點吃到飽　每人777元「25道菜色無限續」

波蘭總統大選逆轉！川普力挺的候選人勝出　曾是業餘拳擊手

張家界溶洞「垃圾堆7層樓高」！　居民嘆：還有10年前的寶特瓶

旅客暴力事件頻傳　台鐵研議人員訓練、配戴密錄器

強碰古林睿煬！　曾封鎖MLB衛冕軍道奇的阪神王牌引球迷關注

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

社會熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

即／銘傳大學附近車禍！　已6人受傷送醫

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

高雄嚴重車禍！重機騎士傷重亡

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎求輕判

許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

更多熱門

相關新聞

基隆車站街友遭打死　兇嫌判無期再延押2月

基隆車站街友遭打死　兇嫌判無期再延押2月

基隆一名蔡姓男子2024年7月間在火車站與謝姓街友因口角發生衝突，竟酒後出手狠毆對方頭部7拳，導致謝男重傷不治。基隆地方法院依殺人罪判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。由於蔡男被判重刑且居無定所，法院認為有逃亡之虞，裁定自6月4日起延長羈押2個月。

泰18歲少年聲稱「遭變性大姊姊性侵」！砍死對方

泰18歲少年聲稱「遭變性大姊姊性侵」！砍死對方

83歲病夫控74歲妻遺棄　子女出面結局神展開

83歲病夫控74歲妻遺棄　子女出面結局神展開

碎屍魔3殺人罪起訴　高大成：定罪沒有問題

碎屍魔3殺人罪起訴　高大成：定罪沒有問題

毒品交易命案！他怒刺被害人胸部2刀判無期

毒品交易命案！他怒刺被害人胸部2刀判無期

關鍵字：

大村棉被裹屍彰化地檢彰化地院殺人

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面