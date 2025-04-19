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「神秘IG帳號」逼少女找前男友5度嘿咻　他拍私密照判6月　　　　　

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲彰化1名16歲少女收到訊息對方脅迫與20歲男友性交並拍攝私密照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子(阿明)與16歲女友（小花）分手後，少女收到陌生IG帳號的訊息，對方稱是阿明的朋友，揚言她若不與阿明發生性行為，將散布手中的小花裸照，小花只好找阿明五度發生性關係，其中一次還拍下下照片。法官審理後認為，阿明拍攝私密照犯行明確，將他判處6月徒刑確定，應賠償少女及父母共10萬元。另一方面，因為無法證明透過IG要小花和阿明發生關係的就是阿明本人，強制性交部分判他無罪。

小花在偵查中坦承曾自願傳送裸照給男友，但否認後續性行為出於自願。阿明則堅決否認涉案，表示兩人本就是情侶關係，無需脅迫手段，並指稱IG帳號是一名球友拿他手機去申請的帳號，而少女也無法確定威脅者是否就是阿明本人。

被告坦承知道有一個IG帳號公開散布女友小花的裸照，還逼她和自己性交，但否認IG帳號申辦人就是自己(阿明)，並辯稱2人本來就是有性關係的情侶，不須以此手段迫使對方發生性行為，有一名球友曾在球場借手機申辦IG帳號，當時還有拜託該名球友不要再為難她。

一、二審法院認定，阿明5次和小花發生性行為，都沒有違反其意願，且少女已滿16歲，具有性自主權，加上也沒有證據就是阿明透過IG逼小花性交，因此判決無罪，只依拍攝性行為照片，判處6個月有期徒刑。

在民事賠償部分，法院斟酌案情後，判決阿明需賠償少女6萬元精神慰撫金，父母各2萬元，總計10萬元。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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