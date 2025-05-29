二婚老夫妻鬧離！83歲病夫控74歲妻遺棄...子女出面結局神展開

▲彰化1對老夫妻鬧離婚，指控生重病妻子不照顧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對老夫妻再婚10多年，丈夫指控妻子因他洗腎手術，生活完全無法自理，竟搬離住家惡意遺棄，向法官訴請離婚，妻子則抗辯，她已發生多次高血壓暈眩腦梗塞等病症，經雙方子女協議各自照顧，始由子女接回養病，非出於惡意逃避婚姻責任，法官認為，該對高齡夫妻是因健康因素分居，裁定駁回。

依據判決書內容指出，原告（83歲）與被告（74歲）於2014年11月19日結婚，為再婚夫妻且無共同子女。原告主張他於2023年10月因洗腎手術併發症導致重度精神障礙，生活完全無法自理，指控老妻未盡照顧義務，於2024年1月27日搬離共同住所並遷出戶籍，認為她惡意遺棄，向法院訴請離婚。

被告抗辯指出，十餘年婚姻期間均由其負擔家務及照顧原告子女。現因年邁每月僅靠1萬餘元退休金生活且患有多項慢性病，經雙方子女協議各自照顧生父母，始由子女接回養病，並非惡意遺棄，請求駁回原告之訴。

法院審理，原告為重度失智需全天照護、被告罹患高血壓等慢性病，有就醫證明，各自有嚴重健康問題需專人照護，分居也是雙方子女協議後的照護安排，非出於惡意逃避婚姻責任，並未因此造成婚姻破裂，因此駁回離婚聲請。