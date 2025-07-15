台中惡檢性騷「最美董座」暗示索賄：我一塊錢都沒收到是怎樣

▲最美董座徐培菁在律師陪同下，於5月20日召開記者會，指控張時嘉偵訊不當。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「博弈教父」陳政谷等33人，全案被視為關鍵角色的前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁，曾接受本刊專訪，指控檢察官張時嘉不當問訊，台中地檢署在新聞披露後立即啟動調查，調閱偵訊光碟並完成譯文逐字稿，主任檢察官李俊毅日前完成勘驗發現，與本刊踢爆內容大致相符。

張的辦案手法粗暴，偵訊女被告更是輕浮，令人嘆為觀止。從去年5月22日偵訊徐培菁的光碟內容可見一斑。當天約在凌晨36分左右，張時嘉主動提及徐被查扣手機內的算命錄音存檔，張時嘉一開始先問徐培菁為何要找算命師，後來話峰一轉說：「所以妳是曾經要用錢來、來處理我對不對？」徐回：「不是，我只是覺得說…」張立即回：「啊我也都沒有收到欸。」「哈哈哈，我一塊錢都沒有收到是怎麼回事啊？」徐事後想張說這些話的用意是否在責怪她沒送錢給他，暗示索賄嗎？

▲最美董座徐培菁開庭被撩，她表示極為不舒服。

當晚偵訊不久就進入閒聊模式，張說：「欸我進去搜索（陳會所）的時候看，哇塞，那個帝王蟹這麼大一隻欸，而且還不少，滿多隻的欸，我想說哇！那個帝王蟹一隻不知道要多少錢，滿驚人的，應該是11隻。」徐附和說：「你升官那天我送你一隻。」

去年6月5日，偵訊內容也顯示張盡問與案情無關內容。張還說：「我也有很多話想跟妳聊。」「現在時機不太適合。」張甚至主動叫出徐培菁狗的名字「史帝夫」，並說：「我跟妳說，我對妳也研究了一陣子，史帝夫年紀很大。」張讚嘆說：「就覺得妳個性真的很好。」

▲徐培菁說她因顱內長動脈瘤，無法熬夜問訊，偏偏張時嘉都是深夜傳訊她，令她頭痛加劇。手機畫面為腦部動脈瘤X光圖片。

徐反問：「你研究我不少，那你應該也研究過我的前夫。」張稱：「是。」徐稱讚前夫：「他有才華，然後他顏值很高。」張有點奇怪地反問：「黃建嘉這麼帥喔。我也不好意思問妳為什麼要離婚。」徐未正面回應。二人一直聊到當天凌晨一點半，結束前，張撂下一句說：「我坦白說我跟妳聊天很開心啦，哈哈哈。」

▲檢察官張時嘉偵訊時逾越分際的談話內容，有輕浮之態。

至於去年8月1日偵訊光碟，一開始張時嘉便說：「今天可能是…我們最後一次見面啦，嘿。」徐一方面表示驚訝，一方面請求張解除凍結她的資產，因為她需要醫療費約一百萬元進行顱內動脈瘤手術，這也是她無法長時間接受夜間偵訊的原因，因為她常感到頭痛，但張回說：「我只能依法行事啦，好不好？因為其他人都凍結了，放掉妳一個這樣怪怪的。」當天約凌晨一點多，張將徐叫到偵訊桌側邊，書記官已經中止錄影，張對徐說：「我真的很想跟妳做朋友。」

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