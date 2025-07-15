前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

▲日本舞技文化。示意圖非本文當事人。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

日本京都傳統舞妓文化近日面臨嚴重人權爭議。一名前舞妓桐貴清羽揭露，部分花街依然存在對未成年舞妓的侵害行為，甚至要求與客人共浴，而且至今仍存在，相關團體已於今年向聯合國女性歧視撤廢委員會遞交報告，呼籲立即行動。

根據《AERA DIGITAL》的報導，桐貴清羽在16歲時進入京都置屋成為舞妓，未簽訂正式契約，每月僅約5萬日圓（約1萬新台幣）零用金。她月休最多僅2天，有時甚至完全停休，且生活受到嚴密管控，還有許多企業高層政治人物對她性騷擾。

桐貴清羽揭露部分花街仍存「陪浴」的陋習。舞妓被迫與客人混浴，甚至協助洗澡，甚至舞妓被性侵而懷孕，最後不得不接受墮胎手術。她形容這些行為已構成對未成年舞妓的巨大傷害。

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當她試圖辭職時，卻遭索取高額違約金，若無法支付，就會被賣到別戶人家，金額約300萬日圓（約60萬新台幣）到6000萬日圓（約1200萬新台幣）不等。

今年1月，桐貴清羽與多名律師共同成立「舞妓與接待文化檢討會」，並向聯合國提交了一份人權報告，呼籲終止花街封閉體制。