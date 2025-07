倫敦小飛機墜毀爆炸！機師「笑著揮手」下秒成火球　4人全罹難

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

英國倫敦南角機場(Southend Airport)13日下午發生嚴重空難,一架由荷蘭Zeusch Aviation營運、型號為Beechcraft B200「空中國王」的小型飛機,在起飛不久後急劇左轉,隨即墜毀並起火燃燒,機身瞬間化為火球,現場濃煙沖天。警方證實,機上4名外籍人士全數罹難,包含2名機師與2名乘客,身分仍在調查中。

綜合英媒報導,事發當時,目擊者表示飛機起飛後3至4秒內突然偏轉,隨後機頭朝下墜地爆炸,化成一團火雲升空。事故發生前,機師還曾微笑向一旁觀看的家庭揮手致意。根據航班資料,這架編號PH-ZAZ的飛機原定從倫敦飛往荷蘭萊利斯塔德(Lelystad),可能執行的是器官或病患運送任務。

The Airpccraft inmolved in the London Southend Airport plane crash is a Beechcraft B200 that crashed at about 4pm on Sunday,13th July,2025 soon after taking off. It was seen in flames with dark smoke billowing from it, according to this video pic.twitter.com/s5XTRPPcjZ