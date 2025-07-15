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倫敦小飛機墜毀爆炸！機師「笑著揮手」下秒成火球　4人全罹難

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。（圖／路透）

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國倫敦南角機場（Southend Airport）13日下午發生嚴重空難，一架由荷蘭Zeusch Aviation營運、型號為Beechcraft B200「空中國王」的小型飛機，在起飛不久後急劇左轉，隨即墜毀並起火燃燒，機身瞬間化為火球，現場濃煙沖天。警方證實，機上4名外籍人士全數罹難，包含2名機師與2名乘客，身分仍在調查中。

綜合英媒報導，事發當時，目擊者表示飛機起飛後3至4秒內突然偏轉，隨後機頭朝下墜地爆炸，化成一團火雲升空。事故發生前，機師還曾微笑向一旁觀看的家庭揮手致意。根據航班資料，這架編號PH-ZAZ的飛機原定從倫敦飛往荷蘭萊利斯塔德（Lelystad），可能執行的是器官或病患運送任務。

事故造成南角機場立即全面封閉，至今仍未重新開放，多家航空公司也受到影響，包括易捷航空（EasyJet）等航班被迫取消或轉往其他機場。機場執行長表示，出於安全考量，場地將關閉至另行通知，呼籲旅客與航空公司保持聯繫以掌握最新資訊。

英國航空事故調查局（AAIB）已派出跨領域專家組成的調查團隊進駐事故現場，調查範圍包括人為因素、飛行操作、機械構造與飛行紀錄數據等。首席調查員指出，目前仍在蒐證初期，將盡快釐清飛機失事的真正原因。

艾塞克斯警方則已在機場周圍劃設禁飛區，並與各方應急部門合作展開後續處理。初步報告未顯示與恐攻或蓄意破壞有關聯，仍排除機械故障與操作失誤等可能性。

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