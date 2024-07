客機飛行中遭雷擊！　乘客目睹「閃電打中機翼」嚇壞

▲英國航空客機。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國航空(British Airways)一架班機7日在即將降落時遭遇雷擊,機上乘客親眼目睹閃電打中機翼,嚇得直呼這簡直是「來自地獄」的航班。

根據《每日郵報》報導,英國航空BA919航班在7日下午從德國斯圖加特(Stuttgart)起飛,當飛機接近英國倫敦希思洛機場(Heathrow Airport)時,由於天氣惡劣,被迫改降至蓋威克國際機場(Gatwick Airport),而乘客也在此時親眼目睹一道閃電直接擊中機翼。

#shocking flight from @British_Airways today*



*this is a joke, the crew were amazing when our flight got struck by lightning on the approach to Heathrow and had to divert to Gatwick. Amazingly, someone caught it on video! pic.twitter.com/YERuZ4JYeg