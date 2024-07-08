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客機飛行中遭雷擊！　乘客目睹「閃電打中機翼」嚇壞

▲▼英國航空也有過類似的失誤，將乘客在到錯的機場。（圖／達志影像）

▲英國航空客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國航空（British Airways）一架班機7日在即將降落時遭遇雷擊，機上乘客親眼目睹閃電打中機翼，嚇得直呼這簡直是「來自地獄」的航班。

根據《每日郵報》報導，英國航空BA919航班在7日下午從德國斯圖加特（Stuttgart）起飛，當飛機接近英國倫敦希思洛機場（Heathrow Airport）時，由於天氣惡劣，被迫改降至蓋威克國際機場（Gatwick Airport），而乘客也在此時親眼目睹一道閃電直接擊中機翼。

機上乘客傑科（Jeco）表示，「當我們的飛機在接近希思洛時被雷擊中，這次經歷讓人震驚，但機組人員表現得非常出色。」另一名乘客說，當時他和兒子、孫子同在機上，且這架班機先是在斯圖加特因系統過熱延誤，接著又因天氣改降，「簡直是來自地獄的航班。」

飛航地圖顯示，BA919航班原本平穩航行，結果在接近希思洛機場時，突然盤旋並曲折飛行。機上乘客則大力讚揚機組人員的應對，「到達停機坪後，機長提供了詳細資訊，甚至走遍了整個機艙與所有乘客交談，機組人員分發了瓶裝水，表現得非常鎮定和專業。」

雷擊飛機的情況非常常見，通常不會造成損害，專家指出，大多數飛機每年會被雷擊一到兩次。

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