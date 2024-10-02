英航飛杜拜驚見「伊朗狂射飛彈」火球衝天際！　直擊畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

英國航空（British Airways）一架客機1日晚間飛往杜拜，但當飛機飛越中東地區時，飛機上的機師直擊伊朗發射多枚飛彈，並把這一幕拍攝下來。依據畫面，夜空中清楚可見多枚飛彈劃過天際，接著飛向以色列。

紐約郵報報導，機師之所以可在駕駛艙內拍到這一幕，顯示出伊朗在發動攻擊時，未能在確保航線上沒有國際民航班機，險些引發國際事件，所幸並沒有發生事故。

當地1日晚間7時30分，伊朗對以色列發動空襲，約旦等國關閉領空，伊朗、黎巴嫩、約旦、伊拉克、敘利亞、以色列等國機場暫停航班起降，航空公司隨即變更航班路線，避開中東地區上空，沿著整個中東區域南北飛行，以避免遭到飛彈波及。依據航班追蹤網站，伊朗與以色列上空幾乎沒有飛機飛行。

▲伊朗發動空襲，航班改道。（圖／翻攝自Flightradar）

由於可能爆發全面戰爭，部分航空公司飛往以色列與伊朗的航線完全暫停。漢莎航空集團（Lufthansa Group）所有飛往黎巴嫩貝魯特的航班暫停至11月30日，所有飛往以色列特拉維夫的航班暫停至10月31日，所有飛往伊朗德黑蘭的航班暫停至10月14日；荷蘭皇家航空（KLM）暫停飛往特拉維夫的航班直到今年底。