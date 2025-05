飛行員「左右不分」出事了！　英航347人客機恐怖起火

▲英國航空副機師「左右不分」,導致飛機起飛失敗,煞車起火。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

英國航空(British Airways)BA2279航班原定飛往溫哥華,卻在起飛時發生「嚴重失誤」,煞車冒出熊熊大火。當局調查發現,竟是因為副機師「左右不分」釀禍,幸好機上347人全都平安無事。

去年6月28日,這起事件發生在英國蓋特威克機場(Gatwick airport),但英國航空事故調查局(AAIB)本月8日才公布調查報告。

根據報告,客機即將起飛時,副機師原本應該用「右手」拉回操縱桿,抬起機頭讓飛機升空,卻不小心誤用「左手」拉回推力桿,在飛機需要最大推力起飛的關鍵時刻,錯誤地收回了推力,更導致已經加速到時速192英里(約時速309公里)的飛機,被迫在跑道上「高速緊急停止」,最終釀成煞車起火。

Plane stuck on / blocking the runway at Gatwick. Nothing in or out as it stands, been this way for around 20 mins now ….. pic.twitter.com/vR6lY4B8U8