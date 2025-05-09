飛行員「左右不分」出事了！　英航347人客機恐怖起火

▲英國航空副機師「左右不分」，導致飛機起飛失敗，煞車起火。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國航空（British Airways）BA2279航班原定飛往溫哥華，卻在起飛時發生「嚴重失誤」，煞車冒出熊熊大火。當局調查發現，竟是因為副機師「左右不分」釀禍，幸好機上347人全都平安無事。

去年6月28日，這起事件發生在英國蓋特威克機場（Gatwick airport），但英國航空事故調查局（AAIB）本月8日才公布調查報告。

根據報告，客機即將起飛時，副機師原本應該用「右手」拉回操縱桿，抬起機頭讓飛機升空，卻不小心誤用「左手」拉回推力桿，在飛機需要最大推力起飛的關鍵時刻，錯誤地收回了推力，更導致已經加速到時速192英里（約時速309公里）的飛機，被迫在跑道上「高速緊急停止」，最終釀成煞車起火。

Plane stuck on / blocking the runway at Gatwick. Nothing in or out as it stands, been this way for around 20 mins now ….. pic.twitter.com/vR6lY4B8U8 — Tom Strawbridge (@strawbs5) June 28, 2024

事故發生後，蓋特威克機場一度停止營運，導致至少16個入境航班改道、23個航班取消，稍後才重新開放。幸好，機上13名機組人員及334名乘客都沒有受傷，右側主輪附近的火勢也迅速撲滅。

報告指出，這名副機師經驗豐富，飛行時數累積超過6000小時，而且當時才剛休完長假，返回工作崗位。他上次飛行是在兩周前，休假後「獲得良好休息，而且感覺很好」，就連自己也無法確定，究竟為什麼會犯錯。

英國航空一名發言人回應，「由於一項技術性問題，我們的機師採取預防性決定，取消了起飛。安全一直都是我們的最高優先要務，給顧客帶來不便，我們也深表歉意。」