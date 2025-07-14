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憂拿不到遺產！星女不顧30年養育恩　「40刀砍死」養父

▲▼憂拿不到遺產！星女40刀砍死養父。（圖／翻攝自新明日报）

▲陳秋燕砍死養父，被判18年有期徒刑。（圖／翻攝自新明日報）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名女子因為不滿養父揚言要將養母承諾留給她的房產捐出，擔心自己會沒房子住，竟不顧養育之恩，憤而持刀殺害養父，甚至連砍40刀，手段極為殘忍，而她則在14日被判18年徒刑。

根據《中國報》報導，新加坡32歲女子陳秋燕2022年11月3日晚間8時至隔日清晨5時25分之間持菜刀砍死67歲養父陳亞邦。根據驗屍結果，陳亞邦全身被砍超過40刀。

陳秋燕1992年被陳姓夫婦收養，與養父母共同生活多年。2019年，她的養母被診斷出罹患肺癌，而養母生前曾承諾，會將名下公寓的所有權留給她。然而，養母2022年8月過世後，遺產處理問題卻成為家庭矛盾的導火線。

養母喪禮期間，陳秋燕因公寓及遺產分配問題與養父多次爭吵。養父一度要求她搬離，但在看到養女落淚後又心軟，同意將公寓過戶給她。然而，陳秋燕仍擔心養父反悔，於是在2022年9月4日到超市購買了一把大型菜刀。

案發前一個月，陳秋燕陪養父前往律師事務所處理公寓過戶事宜，才發現養父母為房產的聯名持有人，養母過世後，公寓所有權就會完全轉到養父名下，讓她極度不安。

2022年11月2日，陳秋燕再次詢問養父是否願意將她列為屋主之一，但養父卻指責她未告知已領取養母部分公積金，並直言死後將把公寓「捐出去」。11月3日下午，她再次與養父談及房屋問題，養父明確表示不會把公寓留給她，並要求她停止提起此事。

陳秋燕一氣之下於11月3日晚間8時，趁著養父洗澡後步出浴室時，用菜刀砍向養父的頭部與頸部，導致養父當場死亡。

令人震驚的是，她案發前曾用香蕉測試，原本打算用剪刀行兇，但最終因覺得剪刀不夠鋒利而放棄。行凶後，她清理現場、更換衣服，並將沾有血跡的衣服丟進垃圾桶。犯案後，她還看動漫、聽音樂，試圖平復心情。直到清晨5時15分，才打電話自首。

陳秋燕最終於14日被法院判處18年有期徒刑。

 
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