立院刪撥補台電千億　行政院：舉債普發1萬將債留子孫實屬不當

▲國民黨版的普發現金特別條例今三讀，黨團在議場內喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（11日）三讀通過包含普發現金但刪除撥補台電千億版本的強化安全韌性特別條例，行政院發言人李慧芝表示，感謝立法院支持行政院強化國土安全韌性的規劃，這是打造安全韌性國家的重要經費。不過，原訂撥補台電1000億是政府支持產業、照顧民生的重要一環，對於刪除一事感到遺憾，且普發現金2350億的支出需舉債支應，因此而債留子孫實屬不當。

李慧芝指出，為了因應美國對等關稅政策，總統賴清德以及行政院長卓榮泰在全國進行20多場產業座談後，第一線業者普遍擔心同時面對美國關稅政策以及電價調漲的雙重壓力，政府為此希望以撥補台電、強化台電財務結構的方式來調節能源價格，舒緩國際物價波動對民生、產業及經濟造成的可能影響。

李慧芝表示，近日賴總統與卓院長於南台灣各地瞭解災後復原情形時，都特別感謝台電同仁不分晝夜、不辭辛勞地搶修，直到此時此刻，或許都還能夠看到台電同仁在路邊暫作休息、就地用餐的畫面，對於撥補台電條文被刪除，院長心疼也感到愧對台電同仁，希望仍在各地搶修的台電同仁不要因為立法院的決定而氣餒。

此外，由於行政院4月24日所提強化安全韌性特別條例的內容，就是依照中央政府累計歲計賸餘4100億的額度來規劃，李慧芝表示，如果要增加普發現金2350億的支出，需要舉債才有辦法支應，為了普發現金而債留子孫實屬不當。

李慧芝指出，現階段行政院正在整合一切資源以因應丹娜絲颱風所造成的損害，而且「颱風好發期」才剛開始，政府必須要做更充分的準備，然而如果要舉債普發現金，將會更加擴大國家財政負擔，再加上台電未獲得撥補、財務狀況不佳，電價審議委員會可能決議調漲電價，勢必將對民生產業帶來更多衝擊。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）