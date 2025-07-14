早產兒住院832天順利出院　屏基8/9「卓爸40」感恩慶典

▲屏基邀請所有曾被卓德松醫師守護的孩子見證愛的奇蹟。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

為感謝卓德松醫師四十年如一日守護早產兒與急重症孩童的無私奉獻，屏東基督教醫院將8月9日（星期六）下午2時30分，在約翰大樓6樓集會堂舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請所有曾接受卓醫師照顧的病童與家屬，一同回到醫院相聚，見證生命的奇蹟。

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現年67歲的卓德松醫師，出生馬來西亞，懷抱「以醫療服侍上帝」的信念，民國74年台灣大學醫學系一畢業，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前仍持續在醫療第一線服務。

在他的努力下，屏基的新生兒加護病房（NICU）從無到有，每年照顧超過屏東縣三分之一的早產兒，曾成功搶救出生僅530公克的早產兒；也曾為760公克，有呼吸窘迫、開放性動脈導管、腦室內出血、消化道出血、視網膜病變、感染的等早產併發症的孩子，努力了832天，終於順利出院。這孩子因為極度早產合併呼吸窘迫與支氣管發育不良併發肺高壓，每天都必須服用含有Sildenafil成分的藥物，這種藥能放鬆肺部血管，使血液順暢流動，降低肺部壓力，支撐她微弱的心肺功能。

但當時這款藥並未納入健保，昂貴的費用成為家庭沉重的負擔。卓醫師動用屏基早產兒基金幫助這個堅強的小生命撐下去，直到這兩年，健保終於開放給付，這場無聲的堅持終於換來了希望。他更開辦屏東地區第一個早產兒追蹤門診，幫助孩子在兩歲前獲得完整的發展照顧，至今已追蹤超過200名個案。

屏基期盼在卓醫師手中重獲健康的孩子們，不論如今已成為40歲的父母、20歲的青年、10歲的學童，甚至是仍在牙牙學語的幼兒，皆能攜家帶眷回娘家，與卓醫師一同回顧醫療路上的點滴，向這位醫界長者獻上最深的敬意。

活動現正開放報名，歡迎曾接受卓德松醫師照顧的早產兒、重症兒童與家庭成員報名參加，與屏基一起見證這段由醫者之愛所成就的40年奇蹟。報名方式請見屏基官網或臉書。