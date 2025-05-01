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助逾萬名病童站起來　屏基舉辦小兒麻痺病友「勝利者同學會」

▲屏基邀請小兒麻痺病友重返起點共聚「勝利者同學會」 。（圖／屏基提供）

▲屏基邀請小兒麻痺病友重返起點共聚「勝利者同學會」。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院及基督教勝利之家將於6月27、28日舉辦「勝利者同學會—小兒麻痺之友回娘家」，歡迎曾經在屏東基督教醫院、勝利之家接受治療與照護的小兒麻痺病友們，回到那段攜手走過的熟悉地方。活動詳情可至屏基官網及臉書瞭解，即日起至5月20日接受報名，活動可洽詢屏基資源發展中心08-7368686轉3931、3932。

▲屏基邀請小兒麻痺病友重返起點共聚「勝利者同學會」 。（圖／屏基提供）

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屏基與小兒麻痺病友的緣分始於1959年，當時小兒麻痺症在台灣肆虐，挪威籍宣教士醫師畢嘉士投入第一線醫療與復健工作。畢嘉士醫師的名字至今仍令人敬仰，他不僅為病童提供醫療照護，更堅信每一位孩子都應該有受教的機會。
他的堅持促成台灣第一個肢體殘障特殊班在屏東市仁愛國小誕生，也推動「床邊教學」制度，讓病童即使臥病在床，仍能持續學習、懷抱夢想。此外，屏基更從國外延請專業骨科與物理治療師，建立了全台第一個專為小兒麻痺兒童設計的療養院與物理治療部，幫助超過萬名病童重新站起來，迎向人生新篇章。

這次活動內容豐富，包括懷舊座談「想當年」、專題講座「小兒麻痺後期症候群的健康管理與生活照護」、勝利者晚會，以及回訪勝利之家「舊地重遊」等環節。更貼心安排住宿與交通接送服務，從高鐵新左營站與屏東火車站皆有免費接駁，讓病友們安心前來。

主辦單位屏東基督教醫院表示，活動旨在邀請過去曾於醫院接受治療的小兒麻痺病友與參與照護的醫護同仁，共同回顧那段在屏東基督教醫院接受治療的歲月，曾經緊握著醫護人員的手，踏出復健路上的第一步；也在這裡，遇見了陪伴彼此成長的病友、老師、志工，甚至在病房中學會閱讀與寫字。

這場活動，不只是與舊識相聚，更是一場屬於生命鬥士的榮耀重逢。無論是曾在勝利之家生活過、於仁愛國小與明正國中就學、或在復健中心努力站起來的朋友，都期待您的歸來。

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