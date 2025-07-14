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快訊／高雄電池工廠大火！市府急發空汙警報：緊閉門窗戴口罩

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區長春街18號的三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，共14男1女送醫。高雄市長陳其邁稍早到場了解狀況，環保局緊急發出火警空品提醒，目前風向為偏東北風，導引污染物往西南傳遞，呼籲小港區民眾緊閉門窗、減少外出，戴好口罩。

▲▼高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼三元能源科技公司今晨大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

初步了解，現場為1棟4層樓工廠，起火點位於1樓，消防人員抵達時，工廠外觀已可見大量濃煙不斷冒出。經初步清查，現場共有12名員工逃生過程中擦傷，所幸皆意識清楚，已送醫觀察。

另有3名消防人員在搶救過程中身體不適，也均意識清楚，後送醫治療。高雄小港機場表示，火警造成的濃煙，未影響飛機起降。

▲▼高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄電池工廠大火。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早緊急取消原訂行程，約7時50分左右緊急趕往火警現場坐鎮了解情況。高雄市環保局獲報後也立即派員前往檢測空品，稍早發出火警空品提醒，由於目前風向為偏東北風，導引污染物往西南傳遞 ，消防隊已至現場控制火勢，下風處留意可能受異味影響，預估小港區空氣品質受影響區域。

▲高雄市長陳其邁緊急到場了解電池工廠火警狀況 。（圖／記吳世龍翻萱攝）

▲陳其邁取消原訂行程，緊急到場了解電池工廠火警狀況。（圖／記吳世龍翻攝）

環保局提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，後續將持續追蹤最新空氣品質狀況。至於詳細起火原因與損失仍有待進一步調查。

據了解，三元能源科技高雄鋰電池廠，是全台首座超級電池工廠，為台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司所擁有，生產的鎳三元電池具高階、高容量、高充放電功率，年產能達到1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動車所需的長程電池量。

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