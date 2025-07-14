STUDIO A BTS優惠開跑！獨家加碼「全新MacBook Pro下殺2.2萬」

記者蘇晟彥／綜合報導

STUDIO A 旗下品牌 Straight A 宣布，2025 Apple BTS （Back To School） 開學季優惠正式開跑，將承襲蘋果Mac、iPad全系列優惠，更加碼獨家方案，MacBook 滿萬折千，MacBook Air 13 吋 M4從34,900下殺到28,400元、MacBook Pro 16 吋 M4 Max則從134,900折扣為124,400 元，現省一萬，還有各種「澎湃大禮包」等待消費者搶。

▼Straight A Apple BTS開學季優惠祭出比蘋果官網更殺優惠，先降成教育價格再滿萬折千。（圖／品牌提供）



STUDIO A 旗下的 Straight A 作為全台首家 AAES 授權教育專家/校園體驗中心，即日起至 10 月 31 日止，為廣大學生與教職員隆重推出專屬的 Apple Back To School (Apple BTS) 開學季優惠。今年，Straight A 不僅提供 Mac、iPad 全系列商品教育優惠價，更祭出比 Apple 官網更具吸引力的獨家方案。

MacBook 獨家「滿萬折千」 最高狂省 $22,500 刷新紀錄

Straight A 今年最殺的亮點，莫過於針對 MacBook 全系列，在教育優惠價的基礎上，再加碼推出「每滿萬元現折千元」的超值回饋，而且可累計。

舉例來說，入手 MacBook Air 13 吋 M4 (8GPU/16GB/256GB)，教育價 $31,400 (原價 $34,900)，再折 $3,000，結帳只要 $28,400，輕鬆享有 18% 回饋；頂規 MacBook Pro 16 吋 M4 Max (48GB/1TB)，教育價 $124,400 (原價 $134,900)，主機加碼現折 $12,000！加上教育價本身優惠，總計最高可省下驚人的 $22,500。

除了主機優惠，Straight A 還提供豐富的配件加購和贈品選項：

【MacBook 系列】

好禮自由選：除了「滿萬折千」，還可選擇價值 $4,780 的「澎湃大禮包」（含電腦包、保貼、轉接器、鍵盤膜、清潔組、支架），或教育價 4 萬元以上機型贈 Marshall 耳罩式耳機（價值 $4,990）；AirPods 優惠：MacBook Pro機型限定享AirPods 4(價值 $5,990)，或加 $1,500 升級AirPods Pro 2；延長保固優惠：加購 S.A Care 延長保固三年期，可享 $3,000 購物金，或選擇56折加購即買 1 年保固升級為 3 年保固，保障更全面。

【iPad 系列】

教育價最高省 $3,500，買就送 Goodnotes 一年訂閱(價值$320) 再享好禮 3 選 1

好禮 3 選 1：價值最高 $2,170！包含 T200 觸控筆、或加購優惠套組（含觸控筆、螢幕保貼、保護殼），或 Lycander Combo Lite iPad 藍牙觸控鍵盤；延長保固優惠：加購 S.A Care 延長保固二年期，可享 $1,000 購物金，或選擇61折加購即買 1 年保固升級為 2 年保固，保障更全面。

不只大學生 高中生也能享教育價，擴大適用範圍

往年 Apple BTS 優惠主要針對大專院校師生，但 Straight A 這次更進一步，即日起至 10 月 31 日止，特別推出「高中生教育價」特惠組方案！這意味著，全台高中職學生與 K12 教師（包含幼兒園至高中）也能憑有效證件，在 Straight A 全台 16 家校園門市或官網，同享 Apple 產品的教育優惠

MacBook Pro M4：教育單機優惠價 $51,400 起，最高現省 $10,500

MacBook Air M4：教育單機優惠價 $31,400 起，最高省 $3,500

iPad A16：單機優惠為 $11,200 起。

iPad Air 11 吋：單機優惠為 $18,200 起。