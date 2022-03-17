麗寶獨家STUDIO A 3／29進駐OUTLET MALL會員點數10倍送

▲蘋果在臺經銷品牌STUDIO A將在3月29日於麗寶OUTLET MALL B區1F盛大開幕。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）



消費中心／台中報導

隨著疫情日漸趨緩，看準麗寶樂園渡假區集客力與每年近千萬人潮、搶先布局迎接解封商機，蘋果在臺經銷品牌STUDIO A將在3月29日於麗寶OUTLET MALL B區1F盛大開幕。櫃內銷售蘋果公司旗下最新的iPhone、iPad與周邊外，堅持提供高品質並創造兼具設計感、功能性與實用性的多樣化商品，不僅滿足果粉的需求，更成為體驗蘋果產品的好選擇，麗寶OUTLET店開幕獨家優惠僅限當天。

STUDIO A為提供中部后里、甲安埔等海線地區在地會員們更便利且優質的服務，進駐麗寶OUTLET MALL B區1F，3/29開幕當天祭出超高CP值五大獨家優惠。優惠一：只要來店按讚，就送品牌限量精美禮品；優惠二：消費滿5,000元享PQI 24w快充頭或PQI USB A充電線二選一；優惠三：購買Mac、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods系列加購SA Care／AC+二年期，會員點數直接十倍贈；優惠四：購買指定商品加購365天保固，再贈價值破千獨家好禮；優惠五：購買副廠品牌3PP兩件以上8折 （軟體、硬碟、耳機、喇叭除外），等多項獨家限量優惠。

除STUDIO A麗寶OUTLET店將於本月29日盛大開幕外，服飾品牌更加入了有「極度女人」稱號的台灣設計師品牌《HUANG SHU CHI黃淑琦》，強調立體俐落的剪裁，堅持以傳統精緻縫製工藝，充分展現優美線條及獨特的性感姿態，深受上班族喜愛，23日將在麗寶OUTLET MALL C區1F與大家見面。飄香逾50年的經典台式鹽酥雞店《繼光香香雞》，預計於4月初在麗寶OUTLET MALL美食街閃亮登場，為排隊美食再添食力，有令人垂涎三尺必買的香香雞，還有每次推出就會造成排隊熱潮的人氣創新美食，愛吃炸物的老饕們千萬不能錯過。

另外，以台灣工廠為主力，致力研發舒適、機能的台灣人氣網拍女鞋品牌《FM時尚美鞋》也將由網路門市，拓展全台第一家OUTLET門市，並於25日在麗寶OUTLET MALL A區1F開幕，櫃上除了販售品牌經典的NEU TRAL運動系列外，本次更引進來自巴西Ipanema及Melissa雙品牌，有別於自身品牌系列，主打輕量感、舒適的涼拖鞋款，讓消費者有更多元的商品體驗及選擇。法國輕奢品牌《milida》鮮豔大膽的獨創性拼布設計服飾也首度攻佔麗寶OUTLET MALL Ｃ區1F，開幕優惠打出滿萬抵千、滿額再贈品牌精品圍巾。

除此之外，館內更有許多既有品牌像是《BIS IN DEI》、《Cath Kidston》、《KAPPA》、《萬國通路》⋯⋯等，藉由疫情期間，調整店裝型態，以改裝新秀之姿重新開幕，準備迎來解封後的爆量人潮。

疫情即將迎來解封，麗寶樂園渡假區內設施包括馬拉灣、探索樂園、麗寶福容大飯店、麗寶國際賽車場、T11、T12賽車主題旅店、天空之夢摩天輪、麗寶OUTLET MALL等，集結吃喝玩樂、購物、住宿，是全台最大的複合式休閒渡假園區。其中麗寶OUTLET MALL共有250家店鋪（含50家餐廳），一站就可滿足全家人，館內有運動休閒、親子、時尚精品、娛樂與餐飲等主題商店與品牌，有往返臺中市區的朝馬國光客運免費接駁車，提供輕鬆購物環境，更是各品牌搶在解封後，出遊潮及經濟復甦購買潮爆發前，搶先進駐、優先卡位之地。