　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麗寶獨家STUDIO A 3／29進駐OUTLET MALL會員點數10倍送

▲▼麗寶OUTLET,STUDIO A,麗寶樂園渡假區。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲蘋果在臺經銷品牌STUDIO A將在3月29日於麗寶OUTLET MALL B區1F盛大開幕。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）

消費中心／台中報導

隨著疫情日漸趨緩，看準麗寶樂園渡假區集客力與每年近千萬人潮、搶先布局迎接解封商機，蘋果在臺經銷品牌STUDIO A將在3月29日於麗寶OUTLET MALL B區1F盛大開幕。櫃內銷售蘋果公司旗下最新的iPhone、iPad與周邊外，堅持提供高品質並創造兼具設計感、功能性與實用性的多樣化商品，不僅滿足果粉的需求，更成為體驗蘋果產品的好選擇，麗寶OUTLET店開幕獨家優惠僅限當天。

▲▼麗寶OUTLET,STUDIO A,麗寶樂園渡假區。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

STUDIO A為提供中部后里、甲安埔等海線地區在地會員們更便利且優質的服務，進駐麗寶OUTLET MALL B區1F，3/29開幕當天祭出超高CP值五大獨家優惠。優惠一：只要來店按讚，就送品牌限量精美禮品；優惠二：消費滿5,000元享PQI 24w快充頭或PQI USB A充電線二選一；優惠三：購買Mac、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods系列加購SA Care／AC+二年期，會員點數直接十倍贈；優惠四：購買指定商品加購365天保固，再贈價值破千獨家好禮；優惠五：購買副廠品牌3PP兩件以上8折 （軟體、硬碟、耳機、喇叭除外），等多項獨家限量優惠。

▲▼麗寶OUTLET,STUDIO A,麗寶樂園渡假區。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

除STUDIO A麗寶OUTLET店將於本月29日盛大開幕外，服飾品牌更加入了有「極度女人」稱號的台灣設計師品牌《HUANG SHU CHI黃淑琦》，強調立體俐落的剪裁，堅持以傳統精緻縫製工藝，充分展現優美線條及獨特的性感姿態，深受上班族喜愛，23日將在麗寶OUTLET MALL C區1F與大家見面。飄香逾50年的經典台式鹽酥雞店《繼光香香雞》，預計於4月初在麗寶OUTLET MALL美食街閃亮登場，為排隊美食再添食力，有令人垂涎三尺必買的香香雞，還有每次推出就會造成排隊熱潮的人氣創新美食，愛吃炸物的老饕們千萬不能錯過。

另外，以台灣工廠為主力，致力研發舒適、機能的台灣人氣網拍女鞋品牌《FM時尚美鞋》也將由網路門市，拓展全台第一家OUTLET門市，並於25日在麗寶OUTLET MALL A區1F開幕，櫃上除了販售品牌經典的NEU TRAL運動系列外，本次更引進來自巴西Ipanema及Melissa雙品牌，有別於自身品牌系列，主打輕量感、舒適的涼拖鞋款，讓消費者有更多元的商品體驗及選擇。法國輕奢品牌《milida》鮮豔大膽的獨創性拼布設計服飾也首度攻佔麗寶OUTLET MALL Ｃ區1F，開幕優惠打出滿萬抵千、滿額再贈品牌精品圍巾。

除此之外，館內更有許多既有品牌像是《BIS IN DEI》、《Cath Kidston》、《KAPPA》、《萬國通路》⋯⋯等，藉由疫情期間，調整店裝型態，以改裝新秀之姿重新開幕，準備迎來解封後的爆量人潮。

疫情即將迎來解封，麗寶樂園渡假區內設施包括馬拉灣、探索樂園、麗寶福容大飯店、麗寶國際賽車場、T11、T12賽車主題旅店、天空之夢摩天輪、麗寶OUTLET MALL等，集結吃喝玩樂、購物、住宿，是全台最大的複合式休閒渡假園區。其中麗寶OUTLET MALL共有250家店鋪（含50家餐廳），一站就可滿足全家人，館內有運動休閒、親子、時尚精品、娛樂與餐飲等主題商店與品牌，有往返臺中市區的朝馬國光客運免費接駁車，提供輕鬆購物環境，更是各品牌搶在解封後，出遊潮及經濟復甦購買潮爆發前，搶先進駐、優先卡位之地。

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
快訊／五分埔女定序出爐！　染全新OmicronBA.2
好市多89元新品！　他臉垮「吃起來快窒息」
快訊／今日本土+0！　境外移入91例
「李根大尉」被嚇到落跑？　2同伴真的逃回韓國
快訊／台中狠夫一刀穿心殺妻　逃亡2天落網
開一半「遭2.5公斤鐵片砸頭」！台88女駕駛死亡　奪命凶器曝
引擎蓋丁字褲妹是「前JKF女郎」！　F級車頭燈超兇
22歲正妹五官全毀！　遭2惡犬瘋啃800下
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

身分證拿出來！「當月壽星」玩樂園直接4折　搭摩天輪也只要150元

麗寶獨家STUDIO A 3／29進駐OUTLET MALL會員點數10倍送

超方便！超商即起可以寄件蝦皮店到店了　上線優惠一次看

越喝越瘦！？醫師研發漢方減重茶掀搶購　7種關鍵成分大公開

超商獨家！限量「哈利波特周邊」來了　夜光背包、杯子加熱水秒變色

只有3天！超商「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼咖啡第2杯10元喝

快收下！「8大速食店」最新優惠懶人包　雞塊、炸雞翅全買1送1

你瞭解家人的頭皮問題嗎？「三冠王洗髮精」為全家打造健康髮質

限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」　爽喝特大杯美式只要40元

快來吃冰降溫！超商限時「指定雪糕買2送2、第2件6折吃」

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

麗寶獨家STUDIO A 3／29進駐OUTLET MALL會員點數10倍送

超方便！超商即起可以寄件蝦皮店到店了　上線優惠一次看

越喝越瘦！？醫師研發漢方減重茶掀搶購　7種關鍵成分大公開

超商獨家！限量「哈利波特周邊」來了　夜光背包、杯子加熱水秒變色

只有3天！超商「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼咖啡第2杯10元喝

快收下！「8大速食店」最新優惠懶人包　雞塊、炸雞翅全買1送1

你瞭解家人的頭皮問題嗎？「三冠王洗髮精」為全家打造健康髮質

限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」　爽喝特大杯美式只要40元

快來吃冰降溫！超商限時「指定雪糕買2送2、第2件6折吃」

明天開跑！繼光香香雞連15天「人氣炸物第2件半價吃」

MLB開幕戰下月8日登場　首戰紅襪作客洋基上演「世仇對決」

紐約時報：來自中國的重擊！原神用日式遊戲擊敗日本最擅長的領域

第27期已11.6萬人預約！預約率11.74%

12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到倒下一刻

13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

男大生如廁忘關門　清潔阿姨開門「淡定拖地」：姨啥沒見過

台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

10+7快篩期程「微調」　返家自主健康管理第2、4天就得篩

吳尊全家回汶萊…窩豪宅隔離！12張生活照網震撼：比我不隔離還好

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

消費熱門新聞

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫

限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」

8大速食店」最新優惠快收下！

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

三冠王洗髮精為全家打造健康髮質

助眠錯誤偏方大集合用對好眠商品

更省錢吃法！花7元爽吃麥當勞3大人氣點心

越喝越瘦！？醫師研發漢方減重茶

液體衛生棉再傳下殺優惠！男生也搶幫囤貨

4大超商「最新咖啡優惠」快收下！

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

超商即起可以寄件蝦皮店到店了！

限時搶！iPhone 13 Pro、Switch只要3元

麥當勞隱藏版冰心雪糕全台9間點心站限定賣

更多熱門

相關新聞

身分證拿出來！當月壽星玩樂園4折

身分證拿出來！當月壽星玩樂園4折

壽星們看過來！就有樂園推出一整年的最新壽星優惠，當月壽星只要在購票時出示身分證或健保卡，即可以約4折價399元爽玩一整天，且同行親友最多2位也可享入園優惠價599元，趕快把握機會揪朋友玩一波了。

快秀出小黃卡！打完3劑疫苗6折玩樂園

快秀出小黃卡！打完3劑疫苗6折玩樂園

屬虎99元爽玩！全台6大樂園春節優惠

屬虎99元爽玩！全台6大樂園春節優惠

學生證準備好！爽玩樂園打6.1折

學生證準備好！爽玩樂園打6.1折

12歲↓免費玩麗寶還能看連續5天煙火

12歲↓免費玩麗寶還能看連續5天煙火

關鍵字：

麗寶OUTLETSTUDIO A麗寶樂園渡假區

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面