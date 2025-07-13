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特勤局老爸「絕對不做這3件事」　背對大門也可能出事

▲▼咖啡廳，餐廳，示意圖。（圖／CFP）

▲一名特勤局探員的女兒分享自己從小被灌輸的安全觀念，包括在公共場所不要背對大門。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

來自美國南卡州的艾希莉（Ashley Hicks）表示，她的父親曾在特勤局服務25年，她也因此從小被灌輸「安全觀念」，接受《紐約郵報》採訪時，分享了幾項實用的行為準則。

36歲的艾希莉從小被父親教育「思考其他人不會想到的事情」，對陌生人提高警覺，時刻注意周遭環境，並且總是想到最糟情況。她坦言，以前覺得爸爸保護欲太強，如今自己也成為2個孩子的媽，才理解爸爸的苦心。

1、在餐廳或任何公共場所「絕不背對大門」

艾希莉選擇座位時，絕對不會背對大門，而是盡可能選擇看得清楚出入口的地方，以免發生火災、槍擊或任何緊急狀況，「我父親總是坐那位置，現在我也是，這樣你才看得見。你會希望保持警覺，而背靠牆壁才能看到入口。」

▼向約會對象、面交買家等陌生人透露住家地址，也暗藏危險。（示意圖／CFP）

▲玄關,門口。（示意圖／CFP）

2、絕不在背包上「寫孩子姓名」

艾希莉絕不會在兒童背包或個人物品上，寫上孩子的姓名，盡可能保護孩子的身分，提防有心人士。她回憶，小時候家裡甚至會有「接送代號」，必須說出正確的「通關密碼」才能上車。

3、絕不讓陌生人知道「住家地址」

艾希莉認識約會對象時，都要求直接在約會地點碰面。她回憶，自己剛開始談戀愛時，「如果不是我爸，我可能毫不猶豫就讓他們來接我」，但此舉其實暗藏危險。現在她絕不在臉書Marketplace等平台販賣物品，如果必須跟陌生人碰面，會選擇約在警察局或消防局。

此外，艾希莉的父親建議，盡可能在住家安裝保全監視設備，如果太昂貴、無法負擔，也可以買一個警告貼紙，假裝這裡有裝監視器，或多或少降低被鎖定的機率。

 
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