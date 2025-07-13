台南休旅車闖紅燈遭撞翻！車體扭曲擋風玻璃全碎　3人送醫

台南日前有網友將保時捷停在成大醫院前的智慧停車格，突被警方通知車牌已撤銷須移走，原PO一頭霧水，不僅不耐煩跟員警說「你們沒通知」，聽聞是智慧停車格自動通報還不敢置信。警方回應，車牌逾檢註銷的車輛，根據道交條例可處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。