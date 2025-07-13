台南休旅車闖紅燈遭撞翻！車體扭曲擋風玻璃全碎　3人送醫

▲台南13日凌晨發生一起車禍。（圖／記者林東良翻攝)
記者林東良、郭玗潔／台南報導
台南永康區中正路與中正南路口發生一起交通事故！一部休旅車駕駛沿中正路路邊起駛後闖紅燈，於事故路口與多元計程車駕駛附載2名乘客發生碰撞，導致車輛側翻，造成傷者3名身體多處擦挫傷，經送醫救治尚無大礙。
經初步了解，休旅車駕駛沿中正路路邊起駛後闖紅燈，在路口與多元計程車駕駛附載2名乘客發生碰撞，導致車輛翻覆90度，車體扭曲變形，擋風玻璃全碎，事故造成3名傷者身體多處擦挫傷，幸好送醫後並無大礙。
▲台南13日凌晨發生一起車禍。（圖／記者林東良翻攝)
記者林東良、郭玗潔／台南報導
台南永康區中正路與中正南路口發生一起交通事故！一部休旅車駕駛沿中正路路邊起駛後闖紅燈，於事故路口與多元計程車駕駛附載2名乘客發生碰撞，導致車輛側翻，造成傷者3名身體多處擦挫傷，經送醫救治尚無大礙。
經初步了解，休旅車駕駛沿中正路路邊起駛後闖紅燈，在路口與多元計程車駕駛附載2名乘客發生碰撞，導致車輛翻覆90度，車體扭曲變形，擋風玻璃全碎，事故造成3名傷者身體多處擦挫傷，幸好送醫後並無大礙。
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