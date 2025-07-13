智慧停車格抓註銷車！保時捷男還盧小小　嫌煩嗆警：你們沒通知

記者林東良、黃資真／台南報導

台南日前有網友將保時捷停在成大醫院前的智慧停車格，突被警方通知車牌已撤銷須移走，原PO一頭霧水，不僅不耐煩跟員警說「你們沒通知」，聽聞是智慧停車格自動通報還不敢置信。警方回應，車牌逾檢註銷的車輛，根據道交條例可處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。

▲男子因車牌逾檢註銷，被警方開罰且必須叫吊車移走。（圖／記者林東良翻攝，下同）



影片內容中，員警告知原PO車子因為沒有去驗車，被罰款又未繳納，因此被註銷車牌不能停放，必須叫吊車來移走，大約5天後才能取車，原PO不耐煩稱「不能罰錢就好嗎，你這樣我很不方便揑，我還要載小孩什麼的捏」，還表示自己現在去驗車，可不可以不要拖走，員警傻眼回「之前就要這樣子做了啊。」

下秒，原PO口氣極差回嗆「問題是你們都沒有通知啊」，員警還耐心解釋，通知是修理廠、保險公司那邊處理的，與警察無關，最終他還是按照規定請吊車吊走，而原PO聽聞智慧停車格會會自動通報，也相當難以置信。影片曝光後引來不少網友留言「驗車是開車的人的基本常識」、「要驗車不是自己要記得的事嗎？」、「本來就要按時驗車啊，關監理站通知啥事」。

台南市警五分局回應，本案發生在6月27日下午1時許，接獲市府「路邊停車智慧停車柱」系統自動通報，指稱台南市東區小東路有車輛停放於合法停車格內，但其車牌早已註銷未繳回，員警據報到場後，依《道交條例》12條4項處新台幣3600元至3萬6000元罰鍰，當場將該車移置保管並扣繳牌照，車主可在入保管場後即可領車。

警方呼籲車輛若已註銷牌照，應儘速至監理機關繳回號牌，切勿再行駛或停放於公共道路，以免觸法受罰。

另外，監理單位與台南市交通局合作，定期提供更新註銷車號牌等相關資料，供交通局匯入台南市停車管理資訊系統資料庫，如註銷車違規使用停放路邊停車格位，無論收費員或智慧停車柱一旦比對發現，即會啟動通報系統，通報台南市警局派員取締，對註銷車違規使用有重大遏止作用。