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建臺高中報錯考科！律師曝學生「可請求國賠」：給法官傷腦筋

▲▼大考中心主任張新仁說明建臺高中集體報錯科事件。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心說明建臺高中集體報錯科事件。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

分科測驗今天登場，建臺高中學生考科集體報錯烏龍事件持續受各界關注。對此，律師王至德在粉專「法老王 - 王至德律師」表示，出了這麼離譜的事情，學校理應要負責，認為依照大法官釋字第382號的見解，私立學校在實施教育之範圍內屬於行政機關，「也就是說，學生也可能以學校的人員有過失致學生受有損害而請求國家賠償。」

王至德律師文中表示，分科考試是根據科系需求報考指定科目，例如台大人類學系只需歷史、地理、公民與社會，而醫學系則採計數甲、物理、化學、生物。結果建台高中卻把歷史與生物搞混，甚至還有考數乙的學生未被成功報名，整起事件直到學生收到應試簡訊才發現。

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據悉，負責報名的老師疑似使用去年的舊格式資料出錯，但教育部回應「根本沒有所謂舊格式」。更令人傻眼的是，出事後該老師竟然辭職，轉任公立學校英文老師，留下無辜學生面對夢想破碎。

家長團體雖提出補救措施建議，如加印考卷、特別計分處理等，但大考中心為顧公平，拒絕採納。校方傳訊給學生道歉之餘還補上一句：「責怪錯誤造成的人對事情幫助不大，不如把握自己可以做的部分」，此話一出讓學生氣炸。

王至德認為，涉事老師與學校皆有法律責任，「老師是學校雇員，學校也需負責；根據釋字第382號，私校在教育上屬行政機關，學生可依《國家賠償法》請求賠償。」但他也感嘆，「一年的青春要怎麼計價？」

貼文引發討論，「這恐怕不止一年的青春，而是一輩子的功名成就和未來可能性」、「真的很扯，可憐的孩子們，一年的青春要怎麼計價？」「這樣的錯誤真的太奇葩了，這麼重要的事情怎麼能這麼隨便」、「除非說本來就有每年會多出一張考券，專門做補救措施試題不然真沒法救…」

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