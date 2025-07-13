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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國官媒唱和普發現金政策　綠委轟不演了：國民黨共產黨裡應外合

▲▼民進黨立委林楚茵、黃捷，民進黨議員戴瑋姍。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委黃捷批藍白不演了。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並將撥補台電1000億刪除，增列普發現金1萬元，中國官媒「今日海峽」更在臉書粉專唱和。對此，綠委陳培瑜今（13日）喊話國民黨給台灣人交代，為何第一時間唱和及歌頌的是共產黨？綠委林楚茵也說，窮台是中國下一步，中共不演了，藍白跟中國也不演了，就是要讓台灣整體產業發展受到困境。黃捷則說，中共干預台灣內政，對此發表意見，這樣還不明顯嗎？很明顯國民黨跟共產黨裡應外合。

民進黨立委陳培瑜今日上午受訪表示，藍白真的把台灣人當傻蛋，因為這1萬塊的價值，其實出賣的是整個台灣的民主自由發展。藍白到處宣講普發現金是自己的政績後，中國官媒所經營的臉書粉絲專頁也在第一時間唱和此政策。

陳培瑜要問國民黨，到底是國民黨還是中國共產黨在台灣的附隨組織？普發現金已經遠超過經濟層面所帶來的影響，更不要談後續還有通膨的壓迫與債留子孫的舉債問題。國民黨人應該要對台灣人交代，為什麼他們發錢的政策，第一時間來唱和及歌頌的卻是中國共產黨？

此外，傳出行政院擬以不編預算、釋憲方式解套，民進黨立委林楚茵說，藍白聯手通過普發1萬元，要花國庫2300億，卻沒告訴大家這些錢從哪來，直接用掏空國庫方式救自己的大罷免、買票救罷免，這樣做法完全無法接受。立委審議預算只能監督預算如何使用，只能砍預算，沒有追加預算權，這完全是違法方式，「所以行政院目前根本不知道這筆錢到底要從哪邊撥出來，當然他們第一時間也無法去了解到該怎麼樣來編預算，因為這都是必須要經過國家來精算的。」

林楚茵喊話藍白，不要忘了這都是全民納稅錢，是屬於國庫的錢，2300億可以用在許多基礎建設跟國防安全建設，卻被藍白聯手用掉，「說穿了他們就是一貫的套路，擋國安法案不夠，現在是要擋國家的基礎建設，要擋國家的所有發展。」

林楚茵認為，窮台當然是中國另外一個下一步，就是讓台灣面臨基礎建設匱乏，1000億台電撥補無法如期到位，就會影響整體電價、台灣整體民生發展。所以侯漢廷講出了大白話，中共不演了，藍白跟中國也不演了，就是要讓台灣整體產業發展受到困境，別忘了八大工商團體都說，需要穩定電力、需要這1000億台電撥補，但藍白依舊不聽，只擔心自己被罷免掉。

民進黨立委黃捷也說，中共官媒「今日海峽」呼籲普發1萬政策，中共干預台灣內政，對此發表意見，這樣還不明顯嗎？很明顯國民黨跟共產黨裡應外合。普發1萬元政策很簡單，「羊毛出在羊身上，錢要從哪來？就是從在座各位每個人納稅人的口袋裡挖啊，跟在座所有納稅人借錢，來發這個1萬塊讓他們買票，我不知道納稅人你們同意嗎？」

黃捷認為，相信沒有人同意藍白這樣借錢，甚至是債留子孫，因此從頭到尾他們就是詐騙集團，憲法70條規定很清楚，立法院不得增加支出之提議，來行使他們的預算權，所以從頭到尾他們就是打假球，國民黨、民眾黨就是一個詐騙集團。

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