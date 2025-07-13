藍營力推普發1萬現金案　行政團隊審慎評估釋憲或不編預算

▲普發一萬元現金案三讀，國民黨團齊喊口號。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

在國民黨力推下，立法院近日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元。對此，行政院第一時間未表態聲請釋憲，但後續的因應作為，仍在評估階段，不排除釋憲，也不排除以不編列預算的方式來解套。

對於國民黨強推的「普發1萬元」現金案，排除了台電千億補貼，民進黨立院黨團的態度，雖然尊重行政院的考量，但黨團總召柯建銘表示，國民黨團已經侵犯行政權，基本上是違憲，他主張一定要提出釋憲。

「立法部門不能增加行政院預算總額，不能發錢，我以為是基本常識」。一位黨政人士表示，憲法70條寫得很清楚，憲法規定，立法院「不得」增加行政院提出之預算總額，「不可逕自」新增支出。他說，國民黨強推的普發現金，明顯增支，這也明顯違憲。

黨政人士指出，憲法之所以規定立法部門不可以「逕自增加」預算支出項目，是因為沒有先明定財源，可能舉債補缺，造成人民領 1 萬，國庫倒虧 3 萬的狀況。他說，這不是毀憲亂政，什麼是毀憲亂政？

不過，全國大罷免在7月26日進行首波投票，普發現金案會牽動政治敏感神經。因此，黨政人士坦言，如果行政院此時聲請釋憲，可能會給國民黨宣傳的破口，指稱大罷免成功的話，全民會拿不到1萬元。他說，這明顯是藍營變相的催不同意罷免票，甚至是投機的買票行為，這對執政團隊來說確實必須審慎評估。

此外，政院也可以考量以不編列預算的方式來解套。據指出，在立法院修正「原住民禁伐補償條例」，每公頃補償金額提高至6萬元時，行政院也沒有提出釋憲，而是直接不編列預算，且還沒有提出追加預算。