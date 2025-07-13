　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

▲陳菁徽罵霸團「很智障」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菁徽罵霸團「很智障」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

距離7／26大罷免投票剩下10多天，支持與反對雙方進入最後宣傳衝刺階段，國民黨12日在台中舉辦的兩2反罷免宣講活動中，竟然急得在台上辱罵民眾。立委陳菁徽公開批評罷免團體「很智障」；媒體人董智森則痛批綠營造謠是「畜生」，言辭激烈引發爭議。

藍委陳菁徽在活動中對台下支持者表示，大家每天在電視前看到貪官污吏都會感到憤怒，「這些罷團很智障」，但生氣沒有用，只有站出來投下「不同意罷免票」，才能展現立場。她強調選民不表態，等於是支持罷免。

▲罷免團體。（圖／記者崔至雲攝）

▲罷免團體積極上街頭宣傳。（圖／記者崔至雲攝）

同日在另一場台中宣講中，資深媒體人董智森同樣進行言語辱罵，稱最近每天都要和造謠者周旋，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，他批評，「你今天很少碰到全台灣有這麼多的畜生在那邊造謠、在那邊歪哥」，所以這場選戰「非常困難」。

民進黨立委黃捷12日晚間在社群平台Threads上回應，痛批國民黨的反罷免言論早已脫序失格。她指出，陳菁徽直斥罷團「智障」只是冰山一角，其他藍營立委如牛煦庭曾說罷團是「垃圾」、林沛祥稱是「社會邊緣人」、馬文君更形容罷團像「外來福壽螺入侵」。

黃捷批評，國民黨說不出合理的反罷免理由，最後只剩下出言羞辱與歧視，「實在很可悲」。

在 Threads 查看


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平最速飆160　3局無失分奪4K
川普槓上女星！　點名怒喊：撤銷她國籍
高空黑影放大竟是人！台電人員站電線上「推車」搶修　全網看跪了
熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」
1萬元還沒發！　刑事局緊急提醒：申請網址是假的
警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

業者賣Switch 2竟是拆售「同捆組」　消保官：應充分告知消費者

《漢光41號》第4天　金防部M1重砲演練展現臨戰火力

士官長坐輪椅被逼站起來　艦長父幫陳情害下場更慘

士官長因公車禍請假休養　竟遭上級集體逼退

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

韓國瑜致詞突點名「立院四大美男子」！柯建銘也入列

3次實體、6次線上磋商！台美關稅仍在談　鄭麗君：進入關鍵階段

快訊／大台北、桃園慎防強降雨　北市5區列淹水二級警戒

南部風災嚴重、大停電元凶找到了！柯建銘助理周軒：國民黨害的

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

斷交西羅殿百年情誼沒了　普濟殿總幹事洪忠義爆氣怒噴

業者賣Switch 2竟是拆售「同捆組」　消保官：應充分告知消費者

《漢光41號》第4天　金防部M1重砲演練展現臨戰火力

士官長坐輪椅被逼站起來　艦長父幫陳情害下場更慘

士官長因公車禍請假休養　竟遭上級集體逼退

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

韓國瑜致詞突點名「立院四大美男子」！柯建銘也入列

3次實體、6次線上磋商！台美關稅仍在談　鄭麗君：進入關鍵階段

快訊／大台北、桃園慎防強降雨　北市5區列淹水二級警戒

南部風災嚴重、大停電元凶找到了！柯建銘助理周軒：國民黨害的

道奇止7連敗！羅伯斯：果然是翔平開始！　曝明星賽後登板規劃

日本7-11標注「中國台灣」惹怒網友　半夜急刪文道歉

大谷翔平3局無失分奪4K！最速飆160：球速是自然投出來的

生活越簡單越好「社群也是」　不將時間浪費在無效資訊

川普重課30％關稅！歐盟警告反制　馮德萊恩：仍盼8/1前達協議

溫網114年首見！斯威雅蒂「雙蛋」封后　對手愣住賽後痛哭

五月天請到F4還不夠！　最終場5安可...1舉動「成大巨蛋史上第一人」

黃金詐騙怎麼運作？　常見手法、話術與真實案例解析

7月13日星座運勢／水瓶桃花運大增、雙子賺大單！天蠍被警告：拒絕借貸

業者賣Switch 2竟是拆售「同捆組」　消保官：應充分告知消費者

斷交西羅殿百年情誼沒了　普濟殿總幹事洪忠義爆氣怒噴

政治熱門新聞

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

全民「普發一萬元」懶人包一次看

陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

士官長因公車禍請假休養　竟遭上級集體逼退

韓國瑜點名「立院四大美男子」！柯建銘入列

普發1萬遭轟「債留子孫」　朱立倫嗆：蔡英文發6000難道也是？

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

轟民進黨用大罷免撕裂台灣　管中閔轟：政府創造一批「鳥民意」

懶人包／大罷免決戰726　名單、門檻、規定一次看

3次實體、6次線上磋商！台美關稅仍在談　鄭麗君：進入關鍵階段

看了民調喊「王鴻薇很危險」！　蔣萬安憂：綠會投票達9成

防強降雨　北市5區列淹水二級警戒

轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

更多熱門

相關新聞

藍營支持者2度騎車衝撞罷團志工　遇員警想落跑遭帶回

藍營支持者2度騎車衝撞罷團志工　遇員警想落跑遭帶回

綠委黃捷今（12日）上午陪同雲林罷免立委丁學忠團隊宣講，到中正路市場掃街時卻發生意外狀況，一名藍營支持者撞見罷團宣傳，逆向騎摩托車衝撞志工，遭阻攔後並未罷手，而是再催油門向前衝撞，直到一旁員警上前處理，該名婦人才調轉車頭想要離開，但馬上遭員警追上並請回派出所。罷團呼籲，每個人都有表達自己意見的權利與自由，但自由不應建立在傷害他人之上。

藍營合體反罷免　王鴻薇曝蔣萬安、韓國瑜明晚將登台唱民歌

藍營合體反罷免　王鴻薇曝蔣萬安、韓國瑜明晚將登台唱民歌

被爆動員義警消參與反罷免？　洪孟楷駁斥：完全不是事實

被爆動員義警消參與反罷免？　洪孟楷駁斥：完全不是事實

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

關鍵字：

反罷免陳菁徽董智森黃捷大罷免大成功

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

五月天花2年促成F4合體　內幕曝光！

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

日本首相石破茂發文慰問台灣

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

全民普發一萬塊　他1原因想拒領：有人更需要

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面