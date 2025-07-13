陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

▲陳菁徽罵霸團「很智障」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

距離7／26大罷免投票剩下10多天，支持與反對雙方進入最後宣傳衝刺階段，國民黨12日在台中舉辦的兩2反罷免宣講活動中，竟然急得在台上辱罵民眾。立委陳菁徽公開批評罷免團體「很智障」；媒體人董智森則痛批綠營造謠是「畜生」，言辭激烈引發爭議。

藍委陳菁徽在活動中對台下支持者表示，大家每天在電視前看到貪官污吏都會感到憤怒，「這些罷團很智障」，但生氣沒有用，只有站出來投下「不同意罷免票」，才能展現立場。她強調選民不表態，等於是支持罷免。

▲罷免團體積極上街頭宣傳。（圖／記者崔至雲攝）



同日在另一場台中宣講中，資深媒體人董智森同樣進行言語辱罵，稱最近每天都要和造謠者周旋，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，他批評，「你今天很少碰到全台灣有這麼多的畜生在那邊造謠、在那邊歪哥」，所以這場選戰「非常困難」。

民進黨立委黃捷12日晚間在社群平台Threads上回應，痛批國民黨的反罷免言論早已脫序失格。她指出，陳菁徽直斥罷團「智障」只是冰山一角，其他藍營立委如牛煦庭曾說罷團是「垃圾」、林沛祥稱是「社會邊緣人」、馬文君更形容罷團像「外來福壽螺入侵」。

黃捷批評，國民黨說不出合理的反罷免理由，最後只剩下出言羞辱與歧視，「實在很可悲」。



