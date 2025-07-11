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以色列官員匿名爆料！曝伊朗濃縮鈾「還沒被炸完」：藏起來了

▲▼以色列空襲伊朗核設施。（圖／路透）

▲以色列空襲伊朗核設施。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

一名以色列高級官員透露，在今年6月美國與以色列聯手針對伊朗核設施發動攻擊後，部分儲存在地下、接近武器級的濃縮鈾庫存仍存在，且可供伊朗核工程師使用。該名官員指出，以方早在去年底便開始準備軍事行動，因為情資顯示伊朗正在一項祕密計畫中加速研製核彈。此一說法已獲西方情報官員證實。

根據美媒《紐約時報》，以色列官員在記者簡報中強調，儘管美方以鑿地炸彈與潛射巡弋飛彈重創伊朗主要核設施，但以色列判定，部分60%濃度的濃縮鈾仍存放在伊斯法罕（Isfahan）深層地下的儲存設施中，沒有被摧毀，且在技術上仍可能被伊朗核工程人員取用。

這名要求匿名的高級官員指出，以色列早從去年底，便因掌握情報顯示伊朗正在祕密推動核武計畫，而開始準備攻擊行動。該官員表示，這項決策是在以色列空軍擊斃黎巴嫩真主黨領袖哈桑・納斯拉拉（Hassan Nasrallah）後不久做出的，當時以方發現伊朗疑似在核武方面「加速行動」。

對於濃縮鈾是否仍存在伊朗境內，該官員不認為目前會構成迫切威脅，強調若伊朗有意取回鈾料進行加工，相關行動幾乎一定會被衛星偵測到，以色列也有能力再度出手摧毀設施。

西方情報單位也支持以方評估。美國與歐洲情報官員表示，大量濃縮鈾可能已被埋在伊斯法罕核實驗室及其他設施的瓦礫之下。由於這些儲存設施設計極為堅固，即便使用美軍最強鑿地炸彈也未能完全摧毀。情報官員表示，若伊朗試圖挖出並回收這些濃縮鈾，其行動將難以掩飾，極可能招致以色列新一波空襲。

報導指出，美方在6月22日針對伊朗核設施發動空襲，摧毀納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordo）等主要濃縮鈾場，約1萬8千台離心機可能全數毀損。白宮聲稱「午夜之鎚行動」已徹底摧毀伊朗核設施；美國國防部長更稱福爾多的燃料與設備已埋於山體下方、完全摧毀。

不過，國際原子能總署（IAEA）秘書長格羅西（Rafael Grossi）則持不同看法，認為伊朗可能在美國、以色列攻擊前已將部分濃縮鈾移出伊斯法罕。但以色列方面強調，該處設施位於極深地底，不可能提前搬遷。

攻擊發生後，伊朗已驅逐在德黑蘭的IAEA核查員，並關閉多個監控攝影機與偵測裝置，使西方對伊朗核活動的監控能力幾乎全失。

有專家指出，伊朗下一階段可能會將核設施分散為全國多個小型工坊，以避免再次遭到集中打擊。這代表未來以色列與美國將面臨更為複雜、難以預測的核對峙局面。

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