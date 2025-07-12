川普重砍冗員！國務院擬裁逾1300人　美媒批：削弱全球地位

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院將啟動新一波大規模裁員行動，預計自11日開始透過電子郵件向超過1300名員工發出解僱通知，包含約1100名文職人員與240名外交官。此舉被視為川普（Donald Trump）政府精簡官僚體系、削減冗員的最新一步，然而也引發各界憂慮，認為將重創美國在全球的外交影響力與軟實力。

根據《華盛頓郵報》取得的內部文件，外交官在接獲通知後的120天內將正式離職，期間將進入行政休假；而大多數文職人員則需在60天內完成離職。CNN進一步指出，這波精簡是配合部門先前所宣布的重組計畫，旨在讓國務院能更聚焦外交優先事項。

儘管川普政府強調這是提升效率、聚焦政策核心的必要改革，但許多現任與前任外交官卻不以為然。有人痛批，這樣的決策顯示高層「不是不懂珍惜，就是根本不在乎」基層員工的價值。支持者則反駁，國務院多年來的臃腫體制早該被改革。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）早在5月便向國會通報計畫內容，預告裁員將達15%，約2000人，作為大規模重整的一部分。他認為，外交機構需剷除阻礙創新的結構性問題，釋放更多資源以應對新時代威脅。

事實上，盧比歐在4月底便公布國務院改組藍圖，將保留東亞、歐洲與非洲等地區事務的助理國務卿職位，並裁撤專責婦女議題與全球氣候變遷的辦公室。同時新增「新興威脅」助卿職務，專注網路安全與人工智慧（AI）等挑戰，其中涵蓋台灣事務的「東亞暨太平洋事務局」（EAP）仍保留其職能。

然而，批評者擔心，在美方力圖斡旋俄烏戰爭與中東衝突的敏感時刻，國務院此舉恐讓美國在全球舞台上的影響力與談判力顯著下降。